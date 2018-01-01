В Уфе у граждан есть полное право начинать отопительный сезон по общему решению жителей многоквартирного дома

Первый заместитель главы столичной администрации Салават Хусаинов сообщил, что за последние 3 года ни в одну управляющую организацию не поступали заявления о преждевременном начале отопительного сезона. По его словам, у граждан есть полное право начинать отопительный сезон по общему решению жителей многоквартирного дома.
— Решение жителей о досрочном начале отопительного сезона собственникам необходимо принять на общем собрании жителей дома и направить протокол управляющей организации для подачи заявки на подключение отопления, - комментирует Салават Хусаинов. – Если собственники в доме решили, что сегодня уже необходимо отапливаться, то принимается общее решение, оформляются протокол и заявка, и дом начинает отапливаться. Разумеется, с этого момента необходимо будет тепло оплачивать. К сожалению, мы в прошлом году опять ни одной заявки не получили. За последние три года ни одной заявки не было. А звонки с просьбами дать отопление идут, идут и идут.
— В больницах, школах, детских садах и детских домах и других социальных объектах подача тепла будет осуществляться на основании заявки руководителя учреждения вне зависимости от температуры воздуха, - заключил Салават Хусаинов.
В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг отопительный сезон в домах начинается при достижении среднесуточной температуры воздуха ниже +8°C в течение 5 суток подряд.
Источник: https://proural.info/
— Решение жителей о досрочном начале отопительного сезона собственникам необходимо принять на общем собрании жителей дома и направить протокол управляющей организации для подачи заявки на подключение отопления, - комментирует Салават Хусаинов. – Если собственники в доме решили, что сегодня уже необходимо отапливаться, то принимается общее решение, оформляются протокол и заявка, и дом начинает отапливаться. Разумеется, с этого момента необходимо будет тепло оплачивать. К сожалению, мы в прошлом году опять ни одной заявки не получили. За последние три года ни одной заявки не было. А звонки с просьбами дать отопление идут, идут и идут.
— В больницах, школах, детских садах и детских домах и других социальных объектах подача тепла будет осуществляться на основании заявки руководителя учреждения вне зависимости от температуры воздуха, - заключил Салават Хусаинов.
В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг отопительный сезон в домах начинается при достижении среднесуточной температуры воздуха ниже +8°C в течение 5 суток подряд.
Источник: https://proural.info/
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Метки: Уфа