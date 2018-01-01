В Уфе у граждан есть полное право начинать отопительный сезон по общему решению жителей многоквартирного дома

Ирек Ялалов рассказал, какая «засада» может ждать уфимцев в связи с переход ...

Со следующего отопительного сезона меняется схема оплаты счетов за отопление – жильцы будут платить по факту получения услуг, то есть в холодное время года, а пять теплых месяцев – с мая по сентябрь – оплата взиматься не будет. При этом в холодное время плата, разумеется, вырастет по сравнению с нынешним...