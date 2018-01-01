Власти Уфы планируют дополнительно закупить спецтехнику на случай снежной зимы

Уфимские власти планируют закупить 59 единиц снегоуборочной техники на случай аномально снежной зимы.
«Мы сейчас работаем над этим вопросом. Та техника, что имеется сейчас, уже подготовлена и справится в обычном режиме с уборкой снега. Сегодня есть определенная необходимость в создании запаса или даже в большей степени обновления снегоуборочной техники, и мы сейчас над этим работаем. Надеюсь, что вопрос будет решен», — сообщил журналистам первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов.
На данный момент в столице Башкирии насчитывается 408 единиц специализированной уборочной техники.
Источник: http://www.bashinform.ru/
«Мы сейчас работаем над этим вопросом. Та техника, что имеется сейчас, уже подготовлена и справится в обычном режиме с уборкой снега. Сегодня есть определенная необходимость в создании запаса или даже в большей степени обновления снегоуборочной техники, и мы сейчас над этим работаем. Надеюсь, что вопрос будет решен», — сообщил журналистам первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов.
На данный момент в столице Башкирии насчитывается 408 единиц специализированной уборочной техники.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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Метки: Уфа