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    Власти Уфы планируют дополнительно закупить спецтехнику на случай снежной зимы

    slavin Сегодня, 16:0684
    Власти Уфы планируют дополнительно закупить спецтехнику на случай снежной зимы
    Уфимские власти планируют закупить 59 единиц снегоуборочной техники на случай аномально снежной зимы.

    «Мы сейчас работаем над этим вопросом. Та техника, что имеется сейчас, уже подготовлена и справится в обычном режиме с уборкой снега. Сегодня есть определенная необходимость в создании запаса или даже в большей степени обновления снегоуборочной техники, и мы сейчас над этим работаем. Надеюсь, что вопрос будет решен», — сообщил журналистам первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов.

    На данный момент в столице Башкирии насчитывается 408 единиц специализированной уборочной техники.
    Источник: http://www.bashinform.ru/
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    Метки: Уфа

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