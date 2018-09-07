В Башкирии система оплаты за отопления останется без изменений

Правительство Башкортостана приняло решение о переносе сроков перехода к новой системе оплаты отопления. Ранее предполагалось, что с 1 октября 2018 года 17 муниципалитетов республики начнут оплачивать услугу только в отопительный период.
Однако в связи с тем, что изменения могли привести к превышению предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услуги, 5 сентября правительством РБ принято постановление, отменяющее решение о переходе к новой системе оплаты.
Таким образом, в предстоящем осенне-зимнем периоде 2018-2019 годов сохраняется действующий порядок оплаты отопления, как в предыдущем отопительном сезоне, сообщили в пресс-службе кабмина.
Источник: http://www.bashinform.ru/
Однако в связи с тем, что изменения могли привести к превышению предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услуги, 5 сентября правительством РБ принято постановление, отменяющее решение о переходе к новой системе оплаты.
Таким образом, в предстоящем осенне-зимнем периоде 2018-2019 годов сохраняется действующий порядок оплаты отопления, как в предыдущем отопительном сезоне, сообщили в пресс-службе кабмина.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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