В Башкирии система оплаты за отопления останется без изменений

В Уфе у граждан есть полное право начинать отопительный сезон по общему реш ...

Первый заместитель главы столичной администрации Салават Хусаинов сообщил, что за последние 3 года ни в одну управляющую организацию не поступали заявления о преждевременном начале отопительного сезона. По его словам, у граждан есть полное право начинать отопительный сезон по общему решению жителей многоквартирного дома.