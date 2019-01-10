Мэр Уфы признал, что Уфа не готова к новой мусорной реформе
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Сегодня, 10 января, во время оперативного совещания мэрии Уфы Ульфат Мустафин прокомментировал новую мусорную реформу. По его словам, столица Башкирии оказалась не готова к переходу на новую систему обращения с ТКО. Такой вывод он сделал после выступления руководителя организации «Спецавтохозяйства по уборке города» Айрата Ахметова.По сообщению чиновника, на сегодняшний день не все контейнерные площадки, куда уфимцы выносят мусор, обслуживаются предприятием «САХ» . Причина такого положения дел самая банальная – у организации ощутимо не хватает спецтехники.
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— Мы понимаем то, что не особо были готовы к переходу на новую систему по вывозу мусора. Работайте, станете зарабатывать, будете покупать новую технику. Другого решения, по- моему, нет, — заявил Ульфат Мустафин.
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