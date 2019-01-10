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Мэр Уфы признал, что Уфа не готова к новой мусорной реформе

Добавлено: 10.01.19
Просмотров: 149
Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Уфа
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Мэр Уфы признал, что Уфа не готова к новой мусорной реформе
Сегодня, 10 января, во время оперативного совещания мэрии Уфы Ульфат Мустафин прокомментировал новую мусорную реформу. По его словам, столица Башкирии оказалась не готова к переходу на новую систему обращения с ТКО. Такой вывод он сделал после выступления руководителя организации «Спецавтохозяйства по уборке города» Айрата Ахметова.
По сообщению чиновника, на сегодняшний день не все контейнерные площадки, куда уфимцы выносят мусор, обслуживаются предприятием «САХ» . Причина такого положения дел самая банальная – у организации ощутимо не хватает спецтехники.
— Мы понимаем то, что не особо были готовы к переходу на новую систему по вывозу мусора. Работайте, станете зарабатывать, будете покупать новую технику. Другого решения, по- моему, нет, — заявил Ульфат Мустафин.

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