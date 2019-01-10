В Уфе открылся еще один офис "БашРТС"
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Теперь уфимцы с вопросами по оплате за отопление и горячую воду могут обратиться в офис в Сипайлово.
Напомним, в декабре организация перешла на прямые расчёты с населением. Так как обслуживающие организации не передали в полном объемы данные по счетчикам, многие уфимцы получили квитанции с огромными суммами. И в центрах обслуживания в Черниковке образовались большие очереди. Теперь у горожан есть возможность обратиться в еще один офис по адресу: улица Максима Рыльского, 2/1.
Отметим, что в северной части Уфы центры "БашРТС" есть адресам: Ульяновых, 59 и Машиностроителей, 15. И они так же продолжают работу.
Читайте также: Юлия Косарева возглавит отдел экологии и охраны окружающей среды в Уфе
Напомним, в декабре организация перешла на прямые расчёты с населением. Так как обслуживающие организации не передали в полном объемы данные по счетчикам, многие уфимцы получили квитанции с огромными суммами. И в центрах обслуживания в Черниковке образовались большие очереди. Теперь у горожан есть возможность обратиться в еще один офис по адресу: улица Максима Рыльского, 2/1.
Отметим, что в северной части Уфы центры "БашРТС" есть адресам: Ульяновых, 59 и Машиностроителей, 15. И они так же продолжают работу.
Читайте также: Юлия Косарева возглавит отдел экологии и охраны окружающей среды в Уфе
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