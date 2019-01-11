Мэр Уфы со смехом рассказал про работу коммунальщиков
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Мэр Уфы Ульфат Мустафин рассказал о своих впечатлениях от работы коммунальных служб в праздничные выходные. Это произошло сегодня в ходе оперативки в администрации города.
По его словам, он своими глазами видел их работу.
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По его словам, он своими глазами видел их работу.
«Еду по Чернышевского, поворачиваю на Мустая Карима, чтобы выехать на Коммунистическую… Работают, даже проехать не дают», - со смехом рассказал мэр в ходе оперативки.В итоге он попросил начальников соответствующих служб передать коммунальщикам «спасибо» за их старания и отблагодарить их от его имени.
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