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Мэр Уфы со смехом рассказал про работу коммунальщиков

Добавлено: 11.01.19
Просмотров: 185
Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Уфа
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Мэр Уфы со смехом рассказал про работу коммунальщиков
Мэр Уфы Ульфат Мустафин рассказал о своих впечатлениях от работы коммунальных служб в праздничные выходные. Это произошло сегодня в ходе оперативки в администрации города.

По его словам, он своими глазами видел их работу.
«Еду по Чернышевского, поворачиваю на Мустая Карима, чтобы выехать на Коммунистическую… Работают, даже проехать не дают», - со смехом рассказал мэр в ходе оперативки.
В итоге он попросил начальников соответствующих служб передать коммунальщикам «спасибо» за их старания и отблагодарить их от его имени.

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