Мэр Уфы со смехом рассказал про работу коммунальщиков

«Еду по Чернышевского, поворачиваю на Мустая Карима, чтобы выехать на Коммунистическую… Работают, даже проехать не дают», - со смехом рассказал мэр в ходе оперативки.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин рассказал о своих впечатлениях от работы коммунальных служб в праздничные выходные. Это произошло сегодня в ходе оперативки в администрации города.По его словам, он своими глазами видел их работу.В итоге он попросил начальников соответствующих служб передать коммунальщикам «спасибо» за их старания и отблагодарить их от его имени.Вам будет интересно: изнасилованная дознаватель из Уфы оценила моральный вред в 30 млн рублей