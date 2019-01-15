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В Башкирии определили максимальные тарифы за вывоз мусора в размере не более 70 рублей

Добавлено: 15.01.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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В Башкирии определили максимальные тарифы за вывоз мусора в размере не более 70 рублей
Утвержденный тариф на вывоз мусора в пяти зонах в зависимости от регионального оператора варьируется от 365,8 до 515 рублей за кубический метр. Новые нормативы накопления мусора для населения установлены в 1,92 кубометра в год для частного сектора и 1,95 для многоквартирных домов.

Руководитель госкомитета Башкирии по тарифам Светлана Бурдюк на заседании комитета Госсобрания по жилищной политике и инфраструктурному развитию пояснила, что утвержденные тарифы являются максимальными и региональные операторы в их рамках смогут устанавливать стоимость вывоза мусора для населения не более 70 рублей для горожан и 35 рублей для жителей населенных пунктов, где ранее система сбора вывоза мусора не была организована.
По словам Светланы Бурдюк, первые платежки с отдельной строкой за вывоз и обработку ТКО жители республики получат только в феврале.

Вчера на оперативном совещании в Правительстве врио главы республики Радий Хабиров вновь напомнил о своем требовании снижения стоимости новой коммунальной услуги — вывоз мусора.
«Исходя из социально-экономического положения, положения наших жителей, я называл эти цифры — 70 и 35. Услышьте меня. Других цифр я не принимаю», — подчеркнул Радий Хабиров.
Ранее сайт Новости Башкирии сегодня писал о том, что в России появится единый мусорный оператор 
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