В Башкирии определили максимальные тарифы за вывоз мусора в размере не более 70 рублей
Комментарии (0)
Утвержденный тариф на вывоз мусора в пяти зонах в зависимости от регионального оператора варьируется от 365,8 до 515 рублей за кубический метр. Новые нормативы накопления мусора для населения установлены в 1,92 кубометра в год для частного сектора и 1,95 для многоквартирных домов.
Руководитель госкомитета Башкирии по тарифам Светлана Бурдюк на заседании комитета Госсобрания по жилищной политике и инфраструктурному развитию пояснила, что утвержденные тарифы являются максимальными и региональные операторы в их рамках смогут устанавливать стоимость вывоза мусора для населения не более 70 рублей для горожан и 35 рублей для жителей населенных пунктов, где ранее система сбора вывоза мусора не была организована.По словам Светланы Бурдюк, первые платежки с отдельной строкой за вывоз и обработку ТКО жители республики получат только в феврале.
Вчера на оперативном совещании в Правительстве врио главы республики Радий Хабиров вновь напомнил о своем требовании снижения стоимости новой коммунальной услуги — вывоз мусора.
Руководитель госкомитета Башкирии по тарифам Светлана Бурдюк на заседании комитета Госсобрания по жилищной политике и инфраструктурному развитию пояснила, что утвержденные тарифы являются максимальными и региональные операторы в их рамках смогут устанавливать стоимость вывоза мусора для населения не более 70 рублей для горожан и 35 рублей для жителей населенных пунктов, где ранее система сбора вывоза мусора не была организована.По словам Светланы Бурдюк, первые платежки с отдельной строкой за вывоз и обработку ТКО жители республики получат только в феврале.
Вчера на оперативном совещании в Правительстве врио главы республики Радий Хабиров вновь напомнил о своем требовании снижения стоимости новой коммунальной услуги — вывоз мусора.
«Исходя из социально-экономического положения, положения наших жителей, я называл эти цифры — 70 и 35. Услышьте меня. Других цифр я не принимаю», — подчеркнул Радий Хабиров.Ранее сайт Новости Башкирии сегодня писал о том, что в России появится единый мусорный оператор
Читайте также
ЖКХ
Стало известно, когда жители Башкирии получат платежки за вывоз мусора
Политика
Радий Хабиров напомнил, что не принимает стоимость вывоза ТКО выше 70 рублей
Экономика
Радий Хабиров назвал тарифы на вывоз мусора самыми низкими в ПФО
ЖКХ
В Башкирии в платежках за коммунальные услуги из строки «Содержание» будет исключена плата за вывоз мусора
Политика
Радий Хабиров не принял тарифы за вывоз ТКО, озвученные сегодня на оперативном совещании
Экономика
В Башкирии цена за вывоз мусора составит 650,40 рубля за 1 кубометр с НДС
ЖКХ
За вывоз мусора жители Башкирии будут платить 500 рублей в год с человека
ЖКХ
В Башкирии начинается «мусорная реформа»