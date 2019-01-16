Сообщить о проблеме вывоза мусора в Уфе можно через мобильный сервис
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МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» запустило мобильный сервис. Отныне по номеру 8-986-704-40-88 жители Уфы смогут сообщить о любой проблеме – например, нарушении графика вывоза мусора или обнаруженной свалке.
Сообщения принимаются через мессенджеры WhatsApp и Viber. Отправитель должен коротко описать суть проблемы и указать точный адрес. Как отмечают представители предприятия, это позволит оперативнее реагировать на обращения горожан, сообщает Новости Башкирии сегодня.
Напомним, ранее руководитель республики Радий Хабиров устроил разнос мэру Уфы Ульфату Мустафину в связи с выступлением руководителя данного МУП.
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Сообщения принимаются через мессенджеры WhatsApp и Viber. Отправитель должен коротко описать суть проблемы и указать точный адрес. Как отмечают представители предприятия, это позволит оперативнее реагировать на обращения горожан, сообщает Новости Башкирии сегодня.
Напомним, ранее руководитель республики Радий Хабиров устроил разнос мэру Уфы Ульфату Мустафину в связи с выступлением руководителя данного МУП.
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