Как правильно рассчитать стоимость вывоза мусора в Башкирии

Среди платежек за жилищно-коммунальные услуги, которые жители Уфы скоро найдут в своих почтовых ящиках, появится новая квитанция — за вывоз мусора. С января 2019 года оплачивать услугу по утилизации бытового хлама мы будем не через управление жилищного хозяйства, а напрямую оператору по вывозу твердых коммунальных отходов.



За вывоз мусора мы платили и раньше, только рубли за эту услуги «прятались» в строке «содержание». Этот тариф коммунальщики рассчитывают исходя из общей площади жилья. Теперь, после нововведений в законодательстве, сумма платежа за содержание должна уменьшиться. На какую сумму — можно рассчитать лишь приблизительно.



Давайте подсчитаем

Например, вы живете в однокомнатной квартире общей площадью 33 квадратных метра. При тарифе 19,72 рубля общая сумма содержания составляла 650 рублей 76 копеек:

33 кв. м х 19,72 руб. = 650,76 руб.

Для приблизительного расчета потребуются цифры из годовых отчетов УЖХ. В качестве примера возьмем отчет по жилому многоквартирнику в Октябрьском районе Уфы. Общая площадь дома — 2 792 квадратных метра, в 2018 году вывоз мусора обошелся управляющей компании в 50 825 рублей 11 копеек:

50 825,11 руб./2 792 кв. м = 18,20 руб.

18,20 руб./12 мес. = 1,52 руб.

1,52 руб. х 33 кв. м = 50,16 руб.

650,76 руб. – 50,16 руб. = 600,60 руб.

59,50 руб. х 4 чел. = 238 руб.

— С одной стороны, привязка к количеству жильцов логична. С другой, уверяю, будет неразбериха с тем, кто и как будет считать неучтенных и незарегистрированных жителей. А таких полно, — считает юрист. — В 2012 году, когда появился платеж за общедомовые нужды, мы это уже проходили. Тогда УЖХ составляли фейковые акты о количестве проживающих и потом делали доначисления. Сейчас проблема усугубляется тем, что УЖХ это уже не нужно, потому что плата за мусор к ним не поступает, а новый регоператор по ТБО, боюсь, не в силах будет вести такой учёт.