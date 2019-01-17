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Как правильно рассчитать стоимость вывоза мусора в Башкирии

Добавлено: 17.01.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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Как правильно рассчитать стоимость вывоза мусора в Башкирии

Среди платежек за жилищно-коммунальные услуги, которые жители Уфы скоро найдут в своих почтовых ящиках, появится новая квитанция — за вывоз мусора. С января 2019 года оплачивать услугу по утилизации бытового хлама мы будем не через управление жилищного хозяйства, а напрямую оператору по вывозу твердых коммунальных отходов. 

За вывоз мусора мы платили и раньше, только рубли за эту услуги «прятались» в строке «содержание». Этот тариф коммунальщики рассчитывают исходя из общей площади жилья. Теперь, после нововведений в законодательстве, сумма платежа за содержание должна уменьшиться. На какую сумму — можно рассчитать лишь приблизительно.

Давайте подсчитаем
Например, вы живете в однокомнатной квартире общей площадью 33 квадратных метра. При тарифе 19,72 рубля общая сумма содержания составляла 650 рублей 76 копеек:

  • 33 кв. м х 19,72 руб. = 650,76 руб.
Для приблизительного расчета потребуются цифры из годовых отчетов УЖХ. В качестве примера возьмем отчет по жилому многоквартирнику в Октябрьском районе Уфы. Общая площадь дома — 2 792 квадратных метра, в 2018 году вывоз мусора обошелся управляющей компании в 50 825 рублей 11 копеек:
  • 50 825,11 руб./2 792 кв. м = 18,20 руб.
  • 18,20 руб./12 мес. = 1,52 руб.
То есть каждый месяц жильцы платили за вывоз мусора по 1,52 рубля с каждого квадратного метра. В нашем примере с однокомнатной квартирой в сумме этот платеж в месяц составлял 50 рублей 16 копеек.
  • 1,52 руб. х 33 кв. м = 50,16 руб.
Значит, в январе общая сумма за содержание должна уменьшиться на эту цифру и составить 600 рублей 60 копеек:
  • 650,76 руб. – 50,16 руб. = 600,60 руб.
С введением нового тарифа оплата мусора привязывается уже не к квадратным метрам жилья, а к количеству жильцов. Например, в нашей однокомнатной квартире проживает семья из четырех человек, норматив на оплату — 59 рублей 50 копеек. Это значит, что в месяц оплата новой квитанции обойдется семье почти в пять раз дороже, чем раньше, — 238 рублей:
  • 59,50 руб. х 4 чел. = 238 руб.
Мнение эксперта
Сложности, которые могут возникнуть, озвучил «эксперт по коммуналке», юрист Вадим Беляков. 
— С одной стороны, привязка к количеству жильцов логична. С другой, уверяю, будет неразбериха с тем, кто и как будет считать неучтенных и незарегистрированных жителей. А таких полно, — считает юрист. — В 2012 году, когда появился платеж за общедомовые нужды, мы это уже проходили. Тогда УЖХ составляли фейковые акты о количестве проживающих и потом делали доначисления. Сейчас проблема усугубляется тем, что УЖХ это уже не нужно, потому что плата за мусор к ним не поступает, а новый регоператор по ТБО, боюсь, не в силах будет вести такой учёт.

У каждой зоны — свои резоны 
В Башкирии вывозить мусор будут четыре региональных оператора, они будут обслуживать пять территориальных зон. У каждого из операторов будут свои тарифы, которые не могут превышать предельные законодательно закрепленные нормы.

Первую зону обслуживает МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», номер телефона для связи: 8 800 347–80–03, Sahufa.ru.

В эту зону входят город Уфа и районы: Архангельский, Белокатайский, Благоварский, Благовещенский, Дуванский, Иглинский, Кармаскалинский, Кигинский, Кушнаренковский, Мечетлинский, Нуримановский, Салаватский, Уфимский, Чишминский.

Вторую зону обслуживает «Дюртюлимелиоводстрой», номер телефона: 8 800 511–84–20, Dmsrb.ru.

Во вторую зону входят города Агидель и Нефтекамск и районы: Аскинский, Балтачевский, Бирский, Бураевский, Дюртюлинский, Илишевский, Калтасинский, Караидельский, Краснокамский, Мишкинский, Татышлинский, Янаульский.

Третью зону обслуживает региональный оператор «Эко-сити», номер телефона: 8 (800) 700–49–00, Roecocity.ru.

В третью зону входят города Кумертау, Салават, Сибай, Стерлитамак и районы: Абзелиловский, Аургазинский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Гафурийский, Зианчуринский, Стерлибашевский, Зилаирский, Ишимбайский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Миякинский, Стерлитамакский, Учалинский, Федоровский, Хайбуллинский.

Четвертую зону обслуживает «Экология Т», номер телефона: 8 800 250–01–85, Eko-tko.ru.

В четвертую зону входят город Октябрьский и районы: Альшеевский, Бакалинский, Белебеевский, Бижбулякский, Буздякский, Давлекановский, Ермекеевский, Туймазинский, Чекмагушевский, Шаранский район.

В отдельную зону выделили закрытый город Межгорье, оттуда вывозить мусор ООО «Дюртюлимелиоводстрой».

Жаловаться или задавать вопросы можно не только по телефонам горячей линии региональных операторов, но и в мессенджерах WhatsApp и Viber по номеру: +7 986 704–40–88.

Читайте также: сообщить о проблеме вывоза мусора в Уфе можно через мобильный сервис 

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