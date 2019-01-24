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Жители Кумертау вышли с протестами против высоких надбавок за отопление

Добавлено: 24.01.19
Просмотров: 134
Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Аургазинский район
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Жители Кумертау вышли с протестами против высоких надбавок за отопление

Десятки жителей города Кумертау вышли на улицу с квитанциями на оплату жилищно-коммунального хозяйства. История стала резонансной после того, как в программе «Городские подробности» Александр Цветков, директор городских теплосетей, заявил, что не может точно ответить, чем греют воду – газом или углем. Однако горожане быстро нашли ответ на этот вопрос. Ранее эту тему поднимал один из сотрудников местной ТЭЦ. Михаил Тарасюк выложил в социальные сети видео, в котором сказал, что люди платят как за газ, хотя работает станция на угле, сообщает Новости Башкирии сегодня.

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Сегодня в Кумертау приехали журналисты, на встречу с которыми вышла толпа местных жителей. Возле дома по улице Куюргазинская, 14, собрались граждане. Они требуют ответа на вопрос – откуда такие надбавки на отопление.
— В наших домах происходит следующее: из-за забитых труб, батарей, неправильно сваренных соединений вода выходит той же температуры, что и заходит в дом. Соответственно ТЭЦ выписывает штрафы теплосетям. Мы не должны следить за сетью, где и что забито, не так соединено, и почему приходится давать большее количество горячей воды. Мы потребители, мы не должны следить за нормой в трубах горячей воды, есть перегрев или его нет. Теплосети вешают на РЭУ свои сети, а РЭУ следит за счетчиками и за подачей. Мы платим РЭУ за обслуживание сетей. Если идет перегрев, значит, РЭУ плохо обслуживают, что-то пошло не так, — подвела итоги встречи одна из местных жительниц.

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