В Башкирии квитанции на оплату услуг ЖКХ придут с опозданием

Некоторым жителям Башкортостана счет-квитанции за услуги ЖКХ будут выставлены позже. Об этом сообщили в ООО «БашРТС», сообщает Новости Башкирии сегодня.



— В связи с проводимыми работами по совершенствованию системы доставки платежных документов квитанции ООО «БашРТС» за коммунальные услуги «отопление» и «горячая вода» за январь будут доставлены потребителям, перешедшим на прямые договоры, с 4 по 8 февраля 2019 года. В связи с возникшими обстоятельствами срок оплаты данных квитанций продлевается до 20 февраля 2019 года. Срок предоставления потребителями показаний индивидуальных приборов учета остается прежним — до 20 числа каждого месяца, — пояснили в компании.Руководство «БашРТС» приносит свои извинения за возможные неудобства и гарантирует, что в переходный период по отношению к потребителям, своевременно оплачивающим коммунальные услуги «отопление» и «горячая вода», не будут начисляться пени и применяться штрафные санкции.Напомним, что массовый переход граждан на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями начался с октября 2018 года.