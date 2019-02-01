В Башкирии квитанции на оплату услуг ЖКХ придут с опозданием
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Некоторым жителям Башкортостана счет-квитанции за услуги ЖКХ будут выставлены позже. Об этом сообщили в ООО «БашРТС», сообщает Новости Башкирии сегодня.
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Руководство «БашРТС» приносит свои извинения за возможные неудобства и гарантирует, что в переходный период по отношению к потребителям, своевременно оплачивающим коммунальные услуги «отопление» и «горячая вода», не будут начисляться пени и применяться штрафные санкции.
Напомним, что массовый переход граждан на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями начался с октября 2018 года.
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