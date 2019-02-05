В Уфе к лету планируют сдать три дома ЖК «Миловский парк»
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На совещании «Стройчас», которое провел врио главы Башкирии Радий Хабиров, утверждена дорожная карта по ЖК «Миловский парк». В документе прописаны сроки проведения работ, объёмы и источники финансирования. Согласно ему, дома 5.3, 5.4 и 5.5 будут готовы к 1 июня.
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Руководитель республики поручил информировать его о ходе выполнения работ.
ЖК «Миловский парк» - один из крупнейших долгостроев Уфы. Как следует из проектной документации, общая площадь квартир составляет 500 тысяч кв. м. Строительство жилищного комплекса началось в 2013 году и приостановилось в начале 2017 года. Застройщик «КилСтройИнвест» продал 2,4 тысячи квартир. Расследование по заявлениям обманутых покупателей началось в марте прошлого года. Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В июле 2017 года «КилСтройИнвест» заключил договор управления с «АМНИС-ГРУПП», которая является контролирующей компанией по производству строительных материалов.
Добавим, что в текущем году запланировано завершение строительства 47 проблемных домов, что позволит обеспечить жильём 3,4 тысячи семей. По 10 объектам вопрос будет решен путем предоставления квартир в других домах. Это касается тех, кто купил жильё в 4-м и 11-м кварталах ЖК «Миловский парк», а также граждан, пострадавших от неисполнения обязательств застройщиков ОАО «Стройпроектцентр» и ООО «Башстрой».
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