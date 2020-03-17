Стал известен чай снижающий давление
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Немецкие и швейцарские специалисты нашли природное средство, которое поможет при гипертонии.
Многие люди, страдающие от повышенного кровяного давления, вынуждены покупать дорогие лекарство. Но ученые нашли доступное и природное средство – определенный сорт чая.
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Оказалось, что чем выше была доза экстракта, тем эффективнее оно боролось с гипертонией.
Ученые отмечают, что листья оливы использовались в лечебных целях еще в древней Греции.
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