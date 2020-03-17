Стал известен чай снижающий давление

Немецкие и швейцарские специалисты нашли природное средство, которое поможет при гипертонии.







Многие люди, страдающие от повышенного кровяного давления, вынуждены покупать дорогие лекарство. Но ученые нашли доступное и природное средство – определенный сорт чая.

В ходе экспериментов с участием 40 добровольцев в возрасте 18-60 лет выяснилось, что снизить повышенное давление смогут оливковые листья. Сначала участники эксперимента принимали каждое утро 500 мг экстракта оливковых листьев. В следующем этапе добровольцам предлагали употреблять 1000 мг этого чая.Оказалось, что чем выше была доза экстракта, тем эффективнее оно боролось с гипертонией.Ученые отмечают, что листья оливы использовались в лечебных целях еще в древней Греции.