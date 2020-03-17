Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Стал известен чай снижающий давление

Стал известен чай снижающий давление

Добавлено: 17.03.20
Просмотров: 544
Рубрика: Общество / Это интересно
Комментарии (0)
Стал известен чай снижающий давление

Немецкие и швейцарские специалисты нашли природное средство, которое поможет при гипертонии.



Многие люди, страдающие от повышенного кровяного давления, вынуждены покупать дорогие лекарство. Но ученые нашли доступное и природное средство – определенный сорт чая.

Российские ученые изобрели эликсир молодости

Читайте также:

Российские ученые изобрели эликсир молодости
В ходе экспериментов с участием 40 добровольцев в возрасте 18-60 лет выяснилось, что снизить повышенное давление смогут оливковые листья. Сначала участники эксперимента принимали каждое утро 500 мг экстракта оливковых листьев. В следующем этапе добровольцам предлагали употреблять 1000 мг этого чая.
Оказалось, что чем выше была доза экстракта, тем эффективнее оно боролось с гипертонией.

Ученые отмечают, что листья оливы использовались в лечебных целях еще в древней Греции.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Ишимбае запустили цех по производству Иван-чая
Общество
В Ишимбае запустили цех по производству Иван-чая
В Башкирии приступили к испытаниям биотоплива на основе рапсового масла
Общество
В Башкирии приступили к испытаниям биотоплива на основе рапсового масла
Ученые выявили простой способ понравиться мужчине
Общество / Это интересно
Ученые выявили простой способ понравиться мужчине
В Уфе создали порошкообразный кумыс
Общество / Это интересно
В Уфе создали порошкообразный кумыс
Смартфоны и компьютеры вызывают у детей сонливость и усталость
Общество / Это интересно
Смартфоны и компьютеры вызывают у детей сонливость и усталость
Российские ученые изобрели эликсир молодости
Общество / Здравоохранение
Российские ученые изобрели эликсир молодости
Ученые: женская память лучше мужской
Общество / Это интересно
Ученые: женская память лучше мужской
Ученые из США установили, как правильно пить кофе
Общество / Это интересно
Ученые из США установили, как правильно пить кофе
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: