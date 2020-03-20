Первый водопровод в Уфе в 1860 году устроил купец Першин. Расходный бак находился у восточного фасада Гостиного двора. Вода в него поступала из ключей, находившихся в верховьях реки Сутолоки.







В 1864 году купец А.А. Нефедов эту систему переустроил (над емкостью для хранения воды была сделана крыша, установлены нержавеющие медные краны, а площадку, на которой располагался фонтан, обнесли оградой) и сдал городу для эксплуатации. В 1897 году городская дума обратилась к московскому товариществу "Нептун" с просьбой разработать проект и смету на сооружение водопровода в Уфе с забором воды из реки Белой.









Уфимский инженер Стахий Матвеевич Кирпичников предложил оригинальный проект забора воды из "гравиальных отложений реки Белой", по которому предполагалось, что вода будет поступать в колодцы на берегу реки, пройдя естественную фильтрацию через слои гравия и песка. Это предложение было принято на заседании городской думы 26 января 1899 года. А уже в апреле началось строительство водопровода. Созданная еще в конце 1880-х годов водопроводная комиссия установила направление сети уличных магистральных труб: длина - 21 верста 312 саженей с устройством 4 бочечных, 20 ручных водозаборов и 155 пожарных кранов и 1 фонтана на восточном углу Верхне-Торговой площади (сейчас здесь сквер Ленина). Были пробурены 4 пробные скважины: две у железнодорожного моста через Белую и две - в районе Золотухи (ныне улица Пугачевская). Для городского пользования подходила вода из скважин около моста. Там и было определено место для водонапорной башни. Пробная откачка воды центробежными электрическими насосами показала, что бочка емкостью в 100 ведер наполнялась за три минуты, вода при этом оказалась хорошо отфильтрованной. Свалку, находившуюся поблизости в Черкалихинском овраге (т.е. выше скважины), решили перенести за реку Белую, а трубы для водопровода заказать на Златоустовском казенном горном заводе. На протяжении 1900 года все основные строительные и монтажные работы на водопроводной станции были закончены, завершили и укладку первого опытного участка труб. Первый участок водопровода длиной около 5 верст проходил по улицам Никольской (Гафури), Большой Успенской (Коммунистической), Пушкинской и Центральной (Ленина), а заканчивался на Верхне-Торговой площади.

Наконец, 13 июня 1901 года все работы были завершены. Для получения воды из городского водопровода соорудили будки при водоразборах, но запустить их не разрешили до замощения площадок и устройства стоков, так как в противном случае у водоразборов стояла бы непролазная грязь. Наиболее популярным и обустроенным был уже упомянутый "фонтан" - деревянное строение, имевшее вид теремка, прямо перед окнами городской думы и управы. Сюда со всех концов города съезжались на лошадях водовозы. Водопровод имел и разводящую сеть, но только в центре города, там, где находились крупные дома состоятельных людей города. После прокладки еще одной нитки труб водоснабжение улучшилось, и первый водопровод фактически в неизменном виде функционировал до 1963 года.

Владимир БУРАВЦОВ