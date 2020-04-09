История строительства уфимского телецентра

Здание Уфимского телецентра, строившееся в 1956-1959 годы, занимает на улице Заки Валиди особое место. Выстроенное по оси улицы, оно сделалось важным композиционным завершением городской магистрали и одновременно первым по значимости объектом современной застройки, с которого началось архитектурное преобразование большой примыкающей к нему территории.





В наши дни трудно вообразить, как выглядела завершающая часть улицы лишь полвека назад. Жалкие по современным стандартам деревянные одноэтажные строения, редко встречающиеся двухэтажки обрамляли обе ее стороны. Но территория, примыкающая к зданию телецентра, как сильный магнит притягивала к себе архитекторов. Республиканские и городские власти пытались придать ей особую обустроенность. С открытием в 1967 году памятника Салавату Юлаеву Уфа обрела самую главную достопримечательность. Монумент народному герою и разбитый вокруг него сквер вместе с замечательным пейзажем, открывающимся с высокого косогора, сделались в наши дни одним из самых притягательных мест.









Уфимский телецентр отнюдь не уникальное сооружение. Он возводился одновременно со многими зданиями подобного предназначения в ту пору, когда телевидение стремительно стало входить в повседневную жизнь. В нашей стране в середине 50-х годов средства на открытие телецентров были выделены одновременно нескольким десяткам областных центров и столицам союзных и автономных республик. В каждом городе стремились уплотнить сроки начала работы телевизионного вещания и нередко обращались к повторению ранее разработанных и уже реализованных проектов. При сооружении Уфимского телецентра повторили проект для Свердловска, который был выполнен Государственным проектным институтом Министерства связи СССР. «Привязку» разработал архитектор А.М. Мышкин (институт «Башкиргражданпроект»).Место для размещения телецентра было выбрано на самой высокой точке в городе, что значительно повышало качество сигнала. Здание расположили на пересечении улиц Фрунзе (так она называлась тогда) и Мажита Гафури, а искусственный крутой склон, образованный перед входом в телецентр должен был подчеркнуть обособленность и приподнятость над примыкающей площадью.По проекту в комплекс зданий телецентра входили главный технический корпус, фильмохранилище, телевизионная башня высотой в 192 метра, на которой были установлены антенны, а также ряд скрытых от посторонних глаз строений. Первоначально комплекс сооружений Уфимского телецентра разместился на площади в один гектар.Главное здание хорошо просматривается на большом расстоянии. Быть может поэтому оно воспринимается как относительно небольшое сооружение. В какой-то степени это можно объяснить и отсутствием эффектных деталей отделки, простотой и лаконичностью форм. Строилось здание телецентра в переломный период, когда административными методами утверждалась кажущаяся простота для зданий общественного предназначения.

Эстетика техницизма подчеркнуто выделяет телецентр на фоне чрезвычайно разнообразной окружающей застройки. Достаточно отметить, что не сразу, но непрерывно застраивалась вся территория по сторонам пересекающихся улиц. Был выстроен долгое время считающийся образцовым вариантом городского строительства микрорайон Телецентр, несколько лет назад завершилось сооружение Конгресс-холла – первого значимого объекта в городе в стиле хай-тек. Рациональная лаконичность конструкции и отделки корпусов телецентра свидетельствуют о динамике технического прогресса, который в нашу эпоху диктует и быстрые перемены в архитектуре и строительстве.



За истекшие полвека Уфимский телецентр получил новые корпуса и расстроился на значительной территории. Однако воспринимается он как самобытное свидетельство 50-х годов. Радициональная лаконичность конструкции, сдержанная отделка фасадов придают главному сооружению телецентра характеристики законченности и самодостаточности.

Источник: Радмир ЯНГИРОВ