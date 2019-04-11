В Башкирии заметили падение светящегося объекта | видео

На западе республики видеорегистратор зафиксировал, что с неба к земле приближается что-то светящееся. Странный предмет в небе, который не просто светится, а горит, видели и в Илишевском районе. Очевидцы также смогли снять его на видео, сообщает сайт Newsbash.ru.

В начале апреля подобные неопознанные небесные тела увидели в ночном небе и смоги запечатлеть жители Красноярска и Самары. По мнению ученых, яркими светящимися шарами, скорее всего, были болиды.Болид ― это очень крупный и яркий метеорит, продолжительное время сохраняющий цельную структуру в атмосфере Земли и полет которого сопровождается ярким свечением и звуком.В апреле жители Башкирии смогут увидеть метеорный поток Лириды. В этом году максимум Лирид ожидается в ночь с 22 на 23 апреля, прогнозируется 10-20 метеоров в час.