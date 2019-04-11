Специалисты назвали самые грязные вещи, которые лучше не трогать

Ручки тележек в супермаркете и губки для мытья посуды попали в перечень самых загрязненных повседневных вещей. Об этом сообщил заведующий отделением помощи на дому поликлиники №121 московского департамента здравоохранения Василий Фролов, сообщает сайт Newsbash.ru.



По словам медика, наиболее грязными вещами являются те, которые берутся в руки разными людьми. Среди таких оказались деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок.

«В топ-10 входят кнопки лифта, клавиатуры банкоматов, дверные ручки в общественных местах и пульт от телевизора», — цитирует Life.ru Фролова.

Медик добавил, что в квартире наиболее вероятные места скопления микроорганизмов — это ковры, диваны с длинным ворсом, кухонная плита, вентиляция, кухонные шкафчики, кулер, ванна или душевая кабина. Фролов рекомендовал после контакта с грязными поверхностями и вещами мыть руки, чтобы снизить риск развития заболеваний.

Ранее специалисты сообщили об опасности общественных туалетов, напоминает агентство Nation News. По словам экспертов, после посещения уборной у людей появляются высокие риски нанести урон своему здоровью через предметы и поверхности, до которых ранее дотрагивались люди.