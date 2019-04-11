В Башкирии будет работать передвижная лаборатория по исследованию болезней пчел
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Спецавтомобиль республиканского Управления ветеринарии начнет работу с 16 апреля, сообщает сайт Newsbash.ru.
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