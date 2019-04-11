Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии будет работать передвижная лаборатория по исследованию болезней пчел

В Башкирии будет работать передвижная лаборатория по исследованию болезней пчел

Добавлено: 11.04.19
Просмотров: 24
Рубрика: Общество / Это интересно
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии будет работать передвижная лаборатория по исследованию болезней пчел

Спецавтомобиль республиканского Управления ветеринарии начнет работу с 16 апреля, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии примут программу по развитию промышленного пчеловодства

Читайте также:

В Башкирии примут программу по развитию промышленного пчеловодства
Специалисты лаборатории будут выезжать в районы и отбирать пробы пчел для исследований на инфекционные и инвазивные болезни. Анализы будут бесплатными для пасечников, проживающих в тех муниципалитетах, в которых нет своей лаборатории. Мобильную лабораторию оснастили оборудованием в рамках подготовки к конгрессу «Апимондия», который пройдет в Башкирии в 2021 году.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Башкирии пройдет съезд пчеловодов
Общество
В Башкирии пройдет съезд пчеловодов
В Сибае специалисты обнаружили повышенное содержание вредных веществ в воздухе
Происшествия
В Сибае специалисты обнаружили повышенное содержание вредных веществ в воздухе
Опубликован график встреч обманутых дольщиков с руководством Госстроя
Общество
Опубликован график встреч обманутых дольщиков с руководством Госстроя
Для ветеринарных служб Башкирии приобрели 80 спецавтомобилей
Экономика
Для ветеринарных служб Башкирии приобрели 80 спецавтомобилей
В Башкирии примут программу по развитию промышленного пчеловодства
Экономика
В Башкирии примут программу по развитию промышленного пчеловодства
В Стерлитамаке открылась лаборатория для изучения микробиологии, биотехнологии и биохимии
Образование
В Стерлитамаке открылась лаборатория для изучения микробиологии, биотехнологии и биохимии
В Уфе стартовала XXVII Международная акция «Башкортостан. Природа. Человек. Культура - 2018»
Общество / Культура
В Уфе стартовала XXVII Международная акция «Башкортостан. Природа. Человек. Культура - 2018»
Жители Башкирии в конце мая смогут пройти бесплатное обследование в рамках «Дней народного здоровья»
Общество / Здравоохранение
Жители Башкирии в конце мая смогут пройти бесплатное обследование в рамках «Дней народного здоровья»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: