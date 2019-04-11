В Башкирии будет работать передвижная лаборатория по исследованию болезней пчел

Спецавтомобиль республиканского Управления ветеринарии начнет работу с 16 апреля, сообщает сайт Newsbash.ru.

Специалисты лаборатории будут выезжать в районы и отбирать пробы пчел для исследований на инфекционные и инвазивные болезни. Анализы будут бесплатными для пасечников, проживающих в тех муниципалитетах, в которых нет своей лаборатории. Мобильную лабораторию оснастили оборудованием в рамках подготовки к конгрессу «Апимондия», который пройдет в Башкирии в 2021 году.