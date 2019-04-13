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За что вас могут оштрафовать на даче

Добавлено: 13.04.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
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За что вас могут оштрафовать на даче

Дачно-туристический сезон начался, а потому самое время вспомнить, как точно не следует вести себя на природе, а также на своем собственном дачном участке. И речь идет не просто о правилах хорошего тона, а о реальном законе, нарушение которого чревато нешуточными штрафами, способными ударить по семейному бюджету.

Капитальная теплица
Многие соотечественники решают установить теплицу, для того, чтобы баловать себя на протяжении всего дачного сезона свежими овощами. Некоторые ставят теплицу год от года, а потому со временем задумываются над тем, не следует ли сделать подобную конструкцию долговременной. И здесь есть законодательная «засада». Если теплица установлена на бетонный фундамент или оборудована системой подачи воды, то с буквы закона подобная конструкция считается «капитальной», приравнивается к дому, а следовательно – облагается налогом и требует наличие соответствующих документов. За одно только отсутствие бумаг штраф в 10 тысяч рублей.

Шашлык для МЧС
Нельзя просто так взять и пожарить шашлык у себя на участке. Согласно правилам, место для мангала расчищают на 0.4 метра. Костер должен находиться в яме глубиной 0.3 метра. Вокруг очага не должно быть травы, кустов и деревьев, а до ближайшей постройки — не меньше 5 метров. Деревья и кустарники должны быть не ближе 10 метров. Если разводится обычный костер, то до зданий должно быть 50 метров, до деревьев и кустов 100 метров. При использовании бочки расстояния — 25 и 50 метров соответственно. За нарушение правил штраф до 5 тысяч рублей.

Туши огонь
Помимо мангала на участке в принципе запрещено разводить какой-либо огонь в ситуации, когда по региону, где находится дачный участок, объявлен строгий противопожарный режим или штормовое предупреждение. Более того, нельзя разводить огонь в любой день, когда скорость ветра достигает 10 метров в секунду. Наконец, нельзя разводить огонь на даче, если участок находится на торфянистых землях или же рядом есть хвойные деревья.

Казенная вода
Незабываем о том, что у каждого водоема есть природоохранная зона. В соответствии с действующим законом заезжать на машину в нее нельзя. Размер зоны зависит от протяженности реки. 

Река в 10 км имеет зону в 50 метров, до 50 км – 100 метров, а более 50 км – 200 метров. Кроме того, к озерам и морям нельзя подъезжать на 500 метров. Исключение составляют ситуации, когда машина движется по дороге, проходящей в охранной зоне (то же самое касается специально оборудованных стоянок). За нарушение этих правил грозит штраф от 3.5 до 4.5 тысяч рублей.

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