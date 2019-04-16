Опубликован список самых богатых политиков Башкирии
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Депутаты Госдумы отчитались о своих доходах. Опубликовали данные о суммах заработка и народные избранники от Башкирии. Топ-5 самых богатых из них составило издание «Коммерсант-Уфа», сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, о своих доходах отчитались также и члены Совета Федерации. Бывший мэр Уфы, а ныне сенатор Ирек Ялалов, согласно предоставленной декларации, в прошлом году обогатился на 6,3 млн рублей. Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова заработала 4,8 млн рублей.
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