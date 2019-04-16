Опубликован список самых богатых политиков Башкирии

Депутаты Госдумы отчитались о своих доходах. Опубликовали данные о суммах заработка и народные избранники от Башкирии. Топ-5 самых богатых из них составило издание «Коммерсант-Уфа», сообщает сайт Newsbash.ru.



Оказалось, что наибольший доход среди депутатов Госдумы от республики имеет лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов – он заработал в прошлом году 23,38 млн рублей. Далее следует Ильдар Бикбаев из партии «Патриоты России», чей доход составил 8,3 млн рублей. На третьем месте – Рафаэль Марданшин из «Единой России» с заработком в 6,8 млн рублей, на четвертом – Рима Баталова из той же партии с доходом в 6,76 млн рублей, на пятом – Алексей Изотов (6,37 млн рублей).Напомним, о своих доходах отчитались также и члены Совета Федерации. Бывший мэр Уфы, а ныне сенатор Ирек Ялалов, согласно предоставленной декларации, в прошлом году обогатился на 6,3 млн рублей. Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова заработала 4,8 млн рублей.