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Опубликован список самых богатых политиков Башкирии

Добавлено: 16.04.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
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Опубликован список самых богатых политиков Башкирии

Депутаты Госдумы отчитались о своих доходах. Опубликовали данные о суммах заработка и народные избранники от Башкирии. Топ-5 самых богатых из них составило издание «Коммерсант-Уфа», сообщает сайт Newsbash.ru.

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Оказалось, что наибольший доход среди депутатов Госдумы от республики имеет лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов – он заработал в прошлом году 23,38 млн рублей. Далее следует Ильдар Бикбаев из партии «Патриоты России», чей доход составил 8,3 млн рублей. На третьем месте – Рафаэль Марданшин из «Единой России» с заработком в 6,8 млн рублей, на четвертом – Рима Баталова из той же партии с доходом в 6,76 млн рублей, на пятом – Алексей Изотов (6,37 млн рублей).

Напомним, о своих доходах отчитались также и члены Совета Федерации. Бывший мэр Уфы, а ныне сенатор Ирек Ялалов, согласно предоставленной декларации, в прошлом году обогатился на 6,3 млн рублей. Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова заработала 4,8 млн рублей.

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