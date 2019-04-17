В Кармаскалинском районе прошли соревнования среди водителей школьных автобусов
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В состязаниях приняли участие 25 профессионалов из школ района, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Во время заездов водители продемонстрировали профессиональные навыки управления, выполняя элементы фигурного вождения: змейка, дворик, гараж, эстакада, а также показали мастерство боковой парковки.
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