В Кармаскалинском районе прошли соревнования среди водителей школьных автобусов

В состязаниях приняли участие 25 профессионалов из школ района, сообщает сайт Newsbash.ru.



Первая часть, традиционно, проводилась в Межшкольном учебном комбинате. Здесь водители сдали теоретический экзамен на знания Правил дорожного движения и продемонстрировали навыки оказания первой доврачебной помощи при дорожно-транспортном происшествии. По итогам первых двух испытаний, определились 10 финалистов, которым предстояло показать свое мастерство на автодроме.Во время заездов водители продемонстрировали профессиональные навыки управления, выполняя элементы фигурного вождения: змейка, дворик, гараж, эстакада, а также показали мастерство боковой парковки.