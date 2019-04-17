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В Кармаскалинском районе прошли соревнования среди водителей школьных автобусов

Добавлено: 17.04.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
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В Кармаскалинском районе прошли соревнования среди водителей школьных автобусов

В состязаниях приняли участие 25 профессионалов из школ района, сообщает сайт Newsbash.ru

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Первая часть, традиционно, проводилась в Межшкольном учебном комбинате. Здесь водители сдали теоретический экзамен на знания Правил дорожного движения и продемонстрировали навыки оказания первой доврачебной помощи при дорожно-транспортном происшествии. По итогам первых двух испытаний, определились 10 финалистов, которым предстояло показать свое мастерство на автодроме. 

Во время заездов водители продемонстрировали профессиональные навыки управления, выполняя элементы фигурного вождения: змейка, дворик, гараж, эстакада, а также показали мастерство боковой парковки. 

Происшествия: в Кармаскалинском районе завуч школы жестоко избила пожилую женщину инвалида 

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