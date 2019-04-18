История Черкалихиной горы в Уфе

«Река Белая как змея обвивается близ самого Черкалихиного утёса. За ней видно пространство слишком на двадцать вёрст, покрытое лесами, хлебными полями с сенокосными долинами, по которым вьются две жёлтые полосы. Это две почтовые дороги: одна в Оренбург, другая в Казань».

(В.В. Зефиров, краевед, 1850)



Памятник Салавату Юлаеву – главный символ нашего города. Любой гость Уфы первым делом направляется именно сюда – на площадь перед Конгресс-Холлом, чтобы полюбоваться на величественного всадника, который, кажется вот-вот взлетит на своем скакуне над красавицей Агиделью. А ведь когда-то давно здесь был лишь покрытый скудной растительностью скалистый холм, окруженный лесистыми оврагами. Вдоль него тянулись могильные курганы, по берегам реки орудовали банды разбойников. Место это было окутано ореолом таинственности… Какие же секреты хранит в себе Черкалихина гора?Легенды Черкалихиной слободы.Район нынешнего Телецентра раньше назывался Черкалихиной слободой, а в народе просто Черкалихой. Гора, на которой теперь возвышается памятник Салавату Юлаеву, звалась Черкалихиной (Черкалихинской). Окружали гору два оврага – Черкалихин и Ключ. С севера за горой проходила также одноименная улица – Черкалихинская. До сих пор нет единого мнения, откуда пошли эти названия. Есть несколько версий и все они носят фольклорный характер:…Однажды во время ледокола на Белой перевернулась лодка с пассажирами. Погибли все, кроме слепого старца по прозвищу Черкалиха. Он чудом ухватился за бревно и доплыл до берега в районе оврага. Так и стали называть тот овраг – Черкалихиным.По другой версии, в стародавние времена разбойники держали в овраге дочь местного воеводы и требовали за неё выкуп. Овраг же назвали по имени главного разбойника.Известный уфимский краевед Василий Васильевич Зефиров описывал в своих трудах похожую историю: «Дочь казачьего атамана Черкалова была похищена разбойниками и спрятана в овраге. Её требовали обменять на плененного товарища, но девушке удалось спастись самой». Отважную пленницу прозвали Черкалихой, её именем стали называть овраг, а затем и всю слободу.Другой краевед – Руф Гаврилович Игнатьев в 1868 году писал, что на вершине горы раньше находился один из самых больших курганов. Высота его была 8 метров, а диаметр – почти 60! Со стороны Черкалихиного оврага был вход в пещеру, находившуюся в горе. В ней, по преданиям, разбойники прятали награбленное добро.Почти до начала 2000-х годов овраг был совершенно заросшим. И только при строительстве Конгресс-Холла старые заросли были выкорчеваны, овраг засыпали черноземом. Склоны его стали более отвесными, а дно – пологим. В этом году вид оврага и вовсе изменился до неузнаваемости – горожанам была подарена новая смотровая площадка со спуском на набережную Агидели (Белой). А рядом с математическим корпусом БГУ теперь возвышается отель Хилтон.«За мной, воины!» Памятник Салавату Юлаеву.Памятник Салавату Юлаеву – ещё одна достопримечательность бывшей Черкалихиной слободы. 20-метровый монумент был торжественно открыт в ноябре 1967 года. Его автор – скульптор Сосланбек Дафаевич Тавасиев. Родился он в Северной Осетии, а в Башкирию попал в годы Великой Отечественной войны, в 1941 году, с эвакуацией. Тогда то и возникла у неё идея создать памятник башкирскому национальному герою, сподвижнику Емельяна Пугачева. Но с этого момента до претворения замысла в жизнь прошло целых 30 лет!Поначалу Сосланбек Дафаевич внимательно изучает литературу о Салавате, работает с архивами, собирает исторические факты и предания из уст жителей деревни Стерлибашево, где он жил в годы войны. Первую модель памятника в натуральную величину он заканчивает в 1963 году и, после утверждения её Министерством Культуры СССР, привозит батыра в Уфу. Модель была установлена в фойе Театра Оперы и Балета на обсуждение уфимцев (интересно, как она там уместилась?).Первоначально Салават был изображен совсем молодым юношей, но жители города решили, что национальный герой должен быть более величественным. Скульптор согласился и внес необходимые коррективы. Скульптура была отлита в Ленинграде, на заводе «Монументскульптура». Её вес около 40 тонн, несмотря на то, что корпус коня – пустотелый. Высота скульптуры – 9,8 метра, а всего монумента в целом (вместе с гранитным постаментом) – около двадцати.Долгие споры возникли вокруг выбора места для памятника. Скульптор решил, что батыр непременно должен быть установлен на высокой круче, дабы призывная поза всадника говорила сама за себя: «За мной, воины!» Для этого отлично подходила Черкалихина гора – самая высокая точка Старой Уфы. Но нашлись и противники идеи автора. Кто-то говорил, что горожане в таком случае не смогут как следует разглядеть памятник спереди. Кто-то был недоволен тем, что конь повернут к городу не самой парадной своей частью. А кто-то утверждал, что скульптура должна быть намного больше, потому что издалека она кажется мелкой. Батыра предлагали установить и на Советской площади, и на Горсовете, и даже в Дёме. Однако Тавасиев настоял на своем, и теперь мы можем любоваться не только на сам памятник, но и на чудесную композицию в целом, так великолепно вписывающуюся в природный ландшафт.Памятник Салавату Юлаеву внесен в число «7 чудес Башкортостана» и принимал участие в проекте «Визуальные символы России», где занял хоть и 47-ое, но для нас, все же, почетное место.Гипсовый макет памятника, который стоял когда-то в фойе Театра Оперы и Балета, был впоследствии перевезен к месту его создания: к церкви деревни Ахтырка, что в Московской области. Почти 20 лет к макету водили экскурсии. В 1990 году старую церковь отреставрировали, а макет вывезли. Только вот куда – неизвестно……Да, что и говорить, бывшая Черкалихина слобода выглядит теперь совсем иначе. Дремучие леса оврага превратились в прекрасное место отдыха. На холмах выросли современные сооружения из стекла и бетона, где проходят события мирового масштаба.