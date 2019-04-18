История Черкалихиной горы в Уфе
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«Река Белая как змея обвивается близ самого Черкалихиного утёса. За ней видно пространство слишком на двадцать вёрст, покрытое лесами, хлебными полями с сенокосными долинами, по которым вьются две жёлтые полосы. Это две почтовые дороги: одна в Оренбург, другая в Казань».
(В.В. Зефиров, краевед, 1850)
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Легенды Черкалихиной слободы.
Район нынешнего Телецентра раньше назывался Черкалихиной слободой, а в народе просто Черкалихой. Гора, на которой теперь возвышается памятник Салавату Юлаеву, звалась Черкалихиной (Черкалихинской). Окружали гору два оврага – Черкалихин и Ключ. С севера за горой проходила также одноименная улица – Черкалихинская. До сих пор нет единого мнения, откуда пошли эти названия. Есть несколько версий и все они носят фольклорный характер:
…Однажды во время ледокола на Белой перевернулась лодка с пассажирами. Погибли все, кроме слепого старца по прозвищу Черкалиха. Он чудом ухватился за бревно и доплыл до берега в районе оврага. Так и стали называть тот овраг – Черкалихиным.
По другой версии, в стародавние времена разбойники держали в овраге дочь местного воеводы и требовали за неё выкуп. Овраг же назвали по имени главного разбойника.
Известный уфимский краевед Василий Васильевич Зефиров описывал в своих трудах похожую историю: «Дочь казачьего атамана Черкалова была похищена разбойниками и спрятана в овраге. Её требовали обменять на плененного товарища, но девушке удалось спастись самой». Отважную пленницу прозвали Черкалихой, её именем стали называть овраг, а затем и всю слободу.
Другой краевед – Руф Гаврилович Игнатьев в 1868 году писал, что на вершине горы раньше находился один из самых больших курганов. Высота его была 8 метров, а диаметр – почти 60! Со стороны Черкалихиного оврага был вход в пещеру, находившуюся в горе. В ней, по преданиям, разбойники прятали награбленное добро.
Почти до начала 2000-х годов овраг был совершенно заросшим. И только при строительстве Конгресс-Холла старые заросли были выкорчеваны, овраг засыпали черноземом. Склоны его стали более отвесными, а дно – пологим. В этом году вид оврага и вовсе изменился до неузнаваемости – горожанам была подарена новая смотровая площадка со спуском на набережную Агидели (Белой). А рядом с математическим корпусом БГУ теперь возвышается отель Хилтон.
«За мной, воины!» Памятник Салавату Юлаеву.
Памятник Салавату Юлаеву – ещё одна достопримечательность бывшей Черкалихиной слободы. 20-метровый монумент был торжественно открыт в ноябре 1967 года. Его автор – скульптор Сосланбек Дафаевич Тавасиев. Родился он в Северной Осетии, а в Башкирию попал в годы Великой Отечественной войны, в 1941 году, с эвакуацией. Тогда то и возникла у неё идея создать памятник башкирскому национальному герою, сподвижнику Емельяна Пугачева. Но с этого момента до претворения замысла в жизнь прошло целых 30 лет!
Поначалу Сосланбек Дафаевич внимательно изучает литературу о Салавате, работает с архивами, собирает исторические факты и предания из уст жителей деревни Стерлибашево, где он жил в годы войны. Первую модель памятника в натуральную величину он заканчивает в 1963 году и, после утверждения её Министерством Культуры СССР, привозит батыра в Уфу. Модель была установлена в фойе Театра Оперы и Балета на обсуждение уфимцев (интересно, как она там уместилась?).
Первоначально Салават был изображен совсем молодым юношей, но жители города решили, что национальный герой должен быть более величественным. Скульптор согласился и внес необходимые коррективы. Скульптура была отлита в Ленинграде, на заводе «Монументскульптура». Её вес около 40 тонн, несмотря на то, что корпус коня – пустотелый. Высота скульптуры – 9,8 метра, а всего монумента в целом (вместе с гранитным постаментом) – около двадцати.
Долгие споры возникли вокруг выбора места для памятника. Скульптор решил, что батыр непременно должен быть установлен на высокой круче, дабы призывная поза всадника говорила сама за себя: «За мной, воины!» Для этого отлично подходила Черкалихина гора – самая высокая точка Старой Уфы. Но нашлись и противники идеи автора. Кто-то говорил, что горожане в таком случае не смогут как следует разглядеть памятник спереди. Кто-то был недоволен тем, что конь повернут к городу не самой парадной своей частью. А кто-то утверждал, что скульптура должна быть намного больше, потому что издалека она кажется мелкой. Батыра предлагали установить и на Советской площади, и на Горсовете, и даже в Дёме. Однако Тавасиев настоял на своем, и теперь мы можем любоваться не только на сам памятник, но и на чудесную композицию в целом, так великолепно вписывающуюся в природный ландшафт.
Интересные факты
Памятник Салавату Юлаеву внесен в число «7 чудес Башкортостана» и принимал участие в проекте «Визуальные символы России», где занял хоть и 47-ое, но для нас, все же, почетное место.
Гипсовый макет памятника, который стоял когда-то в фойе Театра Оперы и Балета, был впоследствии перевезен к месту его создания: к церкви деревни Ахтырка, что в Московской области. Почти 20 лет к макету водили экскурсии. В 1990 году старую церковь отреставрировали, а макет вывезли. Только вот куда – неизвестно…
…Да, что и говорить, бывшая Черкалихина слобода выглядит теперь совсем иначе. Дремучие леса оврага превратились в прекрасное место отдыха. На холмах выросли современные сооружения из стекла и бетона, где проходят события мирового масштаба.
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