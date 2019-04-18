В Башкирии ученые напечатают жилой дом на 3D-принтере
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Уфимский государственный нефтяной университет продолжает покорять вершины научного Эвереста. Так, ученые научились печатать на 3D-принтере целый дом. В качество основного материала выступает смесь из гипса, состав которого, как признаются специалисты, адаптирован к погодным условиям Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.
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— Стоимость подобного жилья сказать сложно, пока технология новая, очень много зависит от стоимости смеси и оборудования. Потому что оно достаточно дорогое. Хотя мировой опыт подсказывает, что в перспективе стоимость жилья, возведенного по такой технологии, является вполне конкурентоспособной по сравнению с традиционными технологиями, — рассказал заместитель директора архитектурно-строительного института УГНТУ Дмитрий Синицын.
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