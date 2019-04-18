В Башкирии ученые напечатают жилой дом на 3D-принтере

Уфимский государственный нефтяной университет продолжает покорять вершины научного Эвереста. Так, ученые научились печатать на 3D-принтере целый дом. В качество основного материала выступает смесь из гипса, состав которого, как признаются специалисты, адаптирован к погодным условиям Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.

— Стоимость подобного жилья сказать сложно, пока технология новая, очень много зависит от стоимости смеси и оборудования. Потому что оно достаточно дорогое. Хотя мировой опыт подсказывает, что в перспективе стоимость жилья, возведенного по такой технологии, является вполне конкурентоспособной по сравнению с традиционными технологиями, — рассказал заместитель директора архитектурно-строительного института УГНТУ Дмитрий Синицын.

Печать первого дома, который будет пригодным для жилья, планируют завершить уже к осени 2019 года. Строительство такого здания позволит жителям республики сэкономит и время, и финансы. Однако эксперты пока не могут назвать точную стоимость будущего напечатанного жилья.