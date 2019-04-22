Почему категорически нельзя пугать человека

Страх и инстинкт самосохранения, спасли немало человеческих жизней. Именно страх является отличным стимулом не делать того, что может быть попросту опасно. Стоит уточнить, что большая часть людей в состоянии страха теряется, не зная на что реагировать.



Что такое страх и откуда он берется

Страх формируется за счет того, что в кровь выбрасывается ударная доза некоторых гормонов, включая адреналин. Происходит это в стрессовой ситуации и при помощи центральной нервной системы. Чувство страха у каждого человека индивидуально, тут все зависит от темперамента и особенностей психики человека.



В большинстве случаев становится страшно тогда, когда надо перестать делать что-то опасное и необдуманное. Ощущение страха появляется у некоторых на уровне подсознания, и именно такие люди, как говорят медики, в группе риска.



Почему нельзя пугать человека?

Сильный испуг может иметь серьезные последствия, такие как:

- Нарушение сердцебиения, тахикардия. Для людей, имеющих проблемы с сердцем, возможны серьезные осложнения;

- Нарушение речи, заикание и логоневроз;

- Недержание мочи и энурез;

- Панические атаки;

- Нарушение психического здоровья;

- Обмороки и перепады давления.

Если человек абсолютно здоров и имеет устойчивую психику, то даже сильный испуг не будет иметь фатальных последствий, но принимая в расчет тот фактор, что абсолютно здоровых людей у нас нет, рисковать не стоит.



Организм каждого может выдержать нагрузки и стрессы, но запас прочности не бесконечен. Кратковременный испуг вызывает в организме серьезные изменения.



Резкий выброс гормонов пагубно воздействует на сосуды, происходит развитие гипертензии, резко падает давление и появляется риск коллапса или экстрасистолии.



Сильное эмоциональное напряжение делает человека дерганным, что является первым шагом к неврозу или чему похуже.



Стресс сильно ускоряет обмен веществ, но тут поводов для волнения нет, если человек не страдает анорексией, булимией или истощением.



Помните, что последствия могут быть непоправимыми.