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Почему категорически нельзя пугать человека

Добавлено: 22.04.19
Просмотров: 45
Рубрика: Общество / Это интересно
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Почему категорически нельзя пугать человека

Страх и инстинкт самосохранения, спасли немало человеческих жизней. Именно страх является отличным стимулом не делать того, что может быть попросту опасно. Стоит уточнить, что большая часть людей в состоянии страха теряется, не зная на что реагировать.

Что такое страх и откуда он берется
Страх формируется за счет того, что в кровь выбрасывается ударная доза некоторых гормонов, включая адреналин. Происходит это в стрессовой ситуации и при помощи центральной нервной системы. Чувство страха у каждого человека индивидуально, тут все зависит от темперамента и особенностей психики человека.

В большинстве случаев становится страшно тогда, когда надо перестать делать что-то опасное и необдуманное. Ощущение страха появляется у некоторых на уровне подсознания, и именно такие люди, как говорят медики, в группе риска.

Почему нельзя пугать человека?
Сильный испуг может иметь серьезные последствия, такие как:
- Нарушение сердцебиения, тахикардия. Для людей, имеющих проблемы с сердцем, возможны серьезные осложнения;
- Нарушение речи, заикание и логоневроз;
- Недержание мочи и энурез;
- Панические атаки;
- Нарушение психического здоровья;
- Обмороки и перепады давления.
Если человек абсолютно здоров и имеет устойчивую психику, то даже сильный испуг не будет иметь фатальных последствий, но принимая в расчет тот фактор, что абсолютно здоровых людей у нас нет, рисковать не стоит.

Организм каждого может выдержать нагрузки и стрессы, но запас прочности не бесконечен. Кратковременный испуг вызывает в организме серьезные изменения.

Резкий выброс гормонов пагубно воздействует на сосуды, происходит развитие гипертензии, резко падает давление и появляется риск коллапса или экстрасистолии.

Сильное эмоциональное напряжение делает человека дерганным, что является первым шагом к неврозу или чему похуже.

Стресс сильно ускоряет обмен веществ, но тут поводов для волнения нет, если человек не страдает анорексией, булимией или истощением.

Помните, что последствия могут быть непоправимыми.

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