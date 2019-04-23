Почему не нужно заряжать смартфон до 100 процентов

Зарядка смартфона до ста процентов, как и полная его разрядка, сокращает срок службы аккумулятора. Об этом сообщил руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин, сообщает сайт Newsbash.ru.



По словам Дмитрия Рябинина, миф об опасности полной зарядки основан на том, что после этого мало кто из пользователей отключает телефон от розетки. Эксперты выяснили, что оставшийся на зарядке смартфон продолжает подпитываться, чтобы поддерживать 100% заряд, а, значит, батарея продолжает нагреваться под действием напряжения из сети.Специалист добавил, что отключать смартфон от питания лучше при достижении 90 процентов зарядки батареи и даже чуть меньше.