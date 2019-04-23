Почему не нужно заряжать смартфон до 100 процентов
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Зарядка смартфона до ста процентов, как и полная его разрядка, сокращает срок службы аккумулятора. Об этом сообщил руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Специалист добавил, что отключать смартфон от питания лучше при достижении 90 процентов зарядки батареи и даже чуть меньше.
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