История Уфимской фельдшерско-акушерской школы

28 августа в 1908 году открыта Уфимская фельдшерско-акушерская школа (ныне – Башкирский медицинский колледж), основателем и первым директором которой стал доктор медицинских наук А.И. Подбельский.

«Отдавая должную дань заслугам и трудам частной инициативы по организации школы и выражая удивление искусству руководителей при незначительных средствах не опускать руки и не падать духом, а продолжать дело, в то же время нужно сказать, что недостаток средств и случайный характер источников содержания не позволяют поставить учебное дело более-менее удовлетворительно. Из прилагаемого отчета видно, что в течение года для учениц было устроено только два вскрытия трупов, что школа очень слабо обставлена учебными пособиями, а многим преподавателям из-за отсутствия средств не назначается жалованье, и они занимаются бесплатно. Частная школа в течение 4-х лет может выпустить не более 15 фельдшериц-акушерок. И нет никакой уверенности, что они останутся в больницах земства, а не уедут в другие губернии».

- Наш музей является большим шагом вперед в деле хранения и изучения анатомических препаратов, - заявил он на заседании педагогического совета школы 23 мая 1912 года. - Но помещение по своим малым размерам не дает возможности надлежащим образом разместить коллекцию: объекты ютятся на шкафах, полках и не доступны ученицам. И музей не может быть назван нормально функционирующим органом здорового организма, а пока представляет из себя лишь рудимент.

Понимая, что в одночасье всех проблем здравоохранения не решить, Подбельский грамотно расставил приоритеты: спасение народа в ближайшей перспективе он видел в создании мощной акушерско-фельдшерской школы.Хотя бы на общественных началах. И в 1906 году при Комитете попечительства о бедных открывается такая школа. Тем не менее до конца отладить работу этого учебного заведения не удается.XIII сессия Уфимского губернского земского собрания 17 декабря 1907 года выдалась напряженной: в повестку дня вновь был внесен вопрос о хронической нехватке фельдшерского персонала в уездных больницах. Присутствующие гласные разводили руками, казалось, сделано немало: уже установлены высокие оклады жалованья, помещены публикации в газетах, но должного эффекта не последовало. Начиная с 1876 года, применяется практика, когда земство выделяет специальные стипендии для учениц, поступивших в фельдшерские школы других губерний. Ежегодно на эти цели расходуется около 2500 рублей, при этом не все стипендиатки спешат вернуться и отслужить положенные два года в больницах земства. На Собрании был представлен обстоятельный доклад, подготовленный при участии Александра Ипполитовича:Таким образом, при затратах в 4300 рублей на содержание стипендиаток и ассигнований для частной школы губернское земство получает максимум по 6 специалистов в год. Александром Ипполитовичем был изучен опыт работы Вятской акушерско-фельдшерской школы. Из подробного отчета видно, что на ежегодное содержание подобного учебного заведения необходимо средств в два раза меньше - 2033 рубля. Все это он старался донести до заседателей.- Господин Подбельский, где же нам взять достаточное количество преподавателей? - послышался вопрос из зала.- Сейчас в Уфе - 85 врачей, из которых многие уже заявили о себе научными трудами, удачной практикой в лечении больных, организаторскими дарованиями. Предметы общеобразовательные, как ботаника, зоология, химия могут быть поручены учителям средней школы, - парировал доктор, и, опираясь на свой опыт учебы в Казани, пояснил:- Конечно, в школах, находящихся в университетских городах, учебное дело поставлено лучше, так как там много научных сил и образцовых клиник. Но на практике в эти клиники доступ не так уж и легок для ищущих практику фельдшерских учениц. Прибавьте сильную дороговизну жизни в столицах, увеличившуюся с каждым годом конкуренцию при поступлении. Так что преимуществ перед фельдшерским образованием в провинции не так уж и много.В итоге после обстоятельного доклада Собрание приняло решение открыть в 1907-1908 годах в Уфе земскую женскую акушерско-фельдшерскую школу. В связи с этим судьба частной школы оказалась предрешена - учебное заведение закрылось, просуществовав два года.Торжественное открытие школы состоялось 16 сентября 1908 года, что стало большим событием - это было первое специальное медицинское учебное заведение в губернии. Фактически Александр Подбельский положил начало медицинскому образованию в нашем крае.Школа находилась по улице Телеграфной (Цюрупы). Занятия здесь велись в вечерние часы - с 17 до 21.Срок обучения составлял 4 года. В школу принимали девушек и женщин «всех состояний, без различия звания, национальности, вероисповедания, места происхождения в возрасте от 16 до 36 лет». Начиная с 1909 г., были введены ограничения для приёма в школу девушек еврейской национальности с соблюдением 10 процентов от нормы согласно «особому журналу Совета Министров».Поступающие должны были иметь образовательный ценз не ниже 4 классов женской гимназии. Конкурс при поступлении оказался достаточно высоким: 2-3 человека на одно место, а при равенстве баллов преимущество отдавалось жительницам Уфимской губернии. Они обучались бесплатно, но по окончании школы были обязаны прослужить по направлению земства по 6 месяцев за каждый год обучения. Жители других губерний вносили за обучение плату в размере 40 р. в год. (В одном из отчетов замечено, что меньшей платы ни в одной земской фельдшерской школе в России нет).Педагогический коллектив состоял из лучших специалистов города. Из 19 педагогов, работавших в школе в 1912 году, - 4 доктора медицины, 8 врачей, 2 кандидата богословия, прозектор, провизоры и межевой инженер. Преподавателем анатомии являлся врач губернской земской больницы Ч.Ф. Ястржембский, который усовершенствовал свои знания в петербургской Обуховской больнице. Сам А.И. Подбельский вел курс детских болезней и написал для него учебник. Кстати, кроме педагогической деятельности многие преподаватели школы занимались и научно-методической работой. Б. П. Ручинский являлся автором учебного пособия по диагностике, а А.П. Герасимов - по медицинской отчётности.Также курс по акушерству и женским болезням читал С.К. Пашкевич, по хирургии - А. Л. Нагибин, фармакологии - Я.М. Маршалов, занятия вели П.П. Чебышев, Д.А. Воздвиженский.Весь преподавательский коллектив радел за развитие учебного заведения. В документах, датированных 1911 годом, сохранилось ходатайство доктора Ч. Ястржембского: «Прошу разрешить о выделении кредита в 60 рублей на приобретение приборов для выварки и очистки костей и вязания из последних скелетов. Ввиду того, что имеются уже заказы на три скелета, уверен, что означенная сумма будет в непродолжительном времени Попечительскому совету возвращена и получится еще остаток. Поэтому необходимо еще разрешение совета на право продажи скелетов». Надо понимать, что кости, скелеты были необходимы для учениц и молодых лекарей, желающих совершенствоваться в своей профессии: иного обучающего инструментария просто не было.На посту директора Александр Ипполитович больше всего ратовал за практические занятия. Они проводились в фармацевтической, химической и гигиенической лабораториях, а также в больницах, родильных приютах, амбулаториях и аптеках. При его участии были созданы зоологический и анатомический музеи. Последнему Подбельский уделяет повышенное внимание, стараясь как можно чаще пополнять коллекцию (по примеру своей родной кафедры в Казани).