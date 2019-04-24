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В Уфе во время празднования Дня Победы пройдет парад танков

Добавлено: 24.04.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: Уфа
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В Уфе во время празднования Дня Победы пройдет парад танков

Парад техники времен Великой Отечественной войны пройдет 9 мая в Уфе. Исторические экспонаты, в том числе легендарный Т-34, образца 1941 года, 2 танка Т-70, Т-60 и другие. Что интересно, все они будут на ходу. Технику в столицу Башкортостана доставят из музея Вадима Задорожного, сообщает сайт Newsbash.ru.

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— 8 числа будет музей под открытым небом, а 9 мая техника пройдет перед «Бессмертным полком». Важно видеть, когда идет историческая техника, а потом люди, носители крови участников Великой Отечественной войны и к счастью, еще оставшиеся в живых ветераны, отметил коллекционер.
Всего в Уфу из музея доставят 15 единиц техники военных лет. Учредитель - Вадим Задорожный подчеркнул, что давно знаком с временно исполняющим обязанности главы региона Радием Хабировым еще по работе в Красногорском районе Московской области. И с его приходом в регион, появилась возможность создавать более масштабные памятные события о Великой Отечественной войне.

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