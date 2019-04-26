В Минздраве рассказали, как употреблять шашлыки без вреда для здоровья на майские праздники

Чаще всего во время майских праздников россияне готовят шашлык. Минздрав рассказал, как отметить майские праздники без вреда для здоровья. Ведомство озвучило правильный способ приготовления и употребления шашлыков, сообщает сайт Newsbash.ru.



Для шашлыка рекомендуется выбирать нежирные сорта мяса. Со свинины, которая используется чаще всего, необходимо срезать весь жир. Мясо нужно хорошо вымочить в маринаде и тщательно прожарить.Самое главное — не переедать. К шашлыку можно добавить побольше овощей и зелени, так как эти продукты содержат пищевые волокна и клетчатку, способствующие пищеварению. Те, кто страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом, от сахарного диабета и других хронических заболеваний, во время праздников должны соблюдать диету в обычном режиме.Фото: Интернет.