В Минздраве рассказали, как употреблять шашлыки без вреда для здоровья на майские праздники
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Чаще всего во время майских праздников россияне готовят шашлык. Минздрав рассказал, как отметить майские праздники без вреда для здоровья. Ведомство озвучило правильный способ приготовления и употребления шашлыков, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Самое главное — не переедать. К шашлыку можно добавить побольше овощей и зелени, так как эти продукты содержат пищевые волокна и клетчатку, способствующие пищеварению. Те, кто страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом, от сахарного диабета и других хронических заболеваний, во время праздников должны соблюдать диету в обычном режиме.
Фото: Интернет.
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