ТОП-4 самых простых рецептов маринада для шашлыков

По традиции майские праздники ассоциируются с выездами на природу и открытием сезона шашлыков. Кто-то предпочитает делать маринад самостоятельно, кто-то покупает готовое мясо. Кому-то нравится говядина или свинина, остальные остаются верными курице и баранине. Вариантов много – удовольствие одно. Мы считаем, что приготовление этого традиционного летнего мясного блюда – отдельный вид искусства, поэтому взяли у шеф-повара уфимского ресторана Аркадия Безрукова лучшие оригинальные рецепты.



Мякоть разрезаете на среднего размера кусочки, чтобы удобно было насаживать на шампур. Помещаем мясо в емкость и начинаем кулинарить: добавляем соль, перец, сушеные молотые томаты, репчатый лук, щепотку кориандра, 1 ч.л. аджики, на 1 кг. говядины 20 грамм киви и заливаем все это газированной минеральной водой.Куриное филе лучше предварительно отделить от костей, но если в ход идут ножки и крылья – тоже неплохо. Выдавливаем в посуду с мясом несколько зубчиков чеснока, добавляем 1-2 столовые ложки соевого соуса, соль, перец, сок лайма и репчатый лук. В качестве заправки нам понадобится домашний майонез собственного приготовления на перепелиных яйцах. Сделать его очень просто. Вам понадобятся: 6 перепелиных яиц, 1 ч.л. сахара, пол чайной ложки соли, 1 ч.л. горчицы, 25 мл. лимонного сока, 150 мл. растительного масла, перец.Складываем в чашу блендера яйца, соль, молотый перец, сахар и горчицу. Взбиваем смесь 30 секунд на средней скорости. Добавляем 1 ч.л. масла. Взбиваем еще 10 секунд. Теперь добавляем 2 ч.л. масла, перемешиваем еще 10 секунд. Постепенно дозу масла увеличиваем. Масса будет становиться более светлой и густой. Добавляем лимонный сок и взбиваем до нужной консистенции.Шеф-повар рекомендует не экспериментировать с мясом баранины. К нему лучше всего подойдет классический рецепт, который сохранит все вкусовые качества. Просто добавьте к мясу соль, перец и репчатый лук.Чаще всего на жарку пускают окорок или корейку (грудка или спинка свиньи). Мясо поделите на кусочки. Добавляем сушеные можжевеловые ягоды, 1 ч.л. абхазской аджики, репчатый лук, соль и перец по вкусу. Все это заливаем газированной минеральной водой и ждем положенное время.Каждый вид мяса маринуется 5-6 часов. Граммовку ингредиентов можно увеличивать или уменьшать, исходя из количества мяса или вкусовых предпочтений. Приятного аппетита!