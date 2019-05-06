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Единственный действующий в Башкирии танк Т-34 примет участие в параде Победы

Добавлено: 06.05.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
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Единственный действующий в Башкирии танк Т-34 примет участие в параде Победы

В параде Победы в Уфе примет участие настоящий танк. Т-34 привезут из Караидельского района. Техника участвовала в битве на Курской дуге и до сих пор на ходу. Республика активно готовится к 9-му мая. В преддверии праздника повсеместно проходят митинги, концерты и открытие мемориалов героям войны, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Этот танк сегодня, по сути, музейный экспонат. Со своего постамента он съезжает лишь раз в год, чтобы принять участие в параде Победы. Танкист Камиль Султанов устроил тест-драйв Т-34го.  Машина – участвовала в битве на Курской дуге. При этом все детали кроме двигателя в ней оригинальные. В республике это единственный Т-34 на ходу.

Командиром такого танка был наш земляк, герой советского союза Александр Пикунов. В преддверии дня Победы на фасаде дома, где проживал ветеран войны, установили мемориальную доску. Его супруга вспоминает, Александр Степанович обладал творческим взглядом и постоянно публиковал в газетах очерки о войне.

А в парке имени Ленина состоялся праздничный митинг. Одной большой колонной ветераны войны, школьники, учащиеся кадетских корпусов прошли по живому коридору к памятнику Александра Матросова, чтобы возложить цветы к его подножью и почтить память нашего земляка.

Миллионы портретов участников войны можно увидеть в ежегодной акции «Бессмертный полк». Для многих это уже стало семейной традицией. А вот учитель Ольга Ознабакина в «Бесмертном полку» будет участвовать впервые. Вместе с сыном в кабинете труда они готовят транспарант с фотографией своего родственника.

Каждый шаг выверен, а движения отточены до автоматизма. Так в Уфе прошла первая репетиция парада ко Дню Победы. 7 мая состоится вторая. В ней примут участие больше тысячи человек. С половины девятого вечера до 23 часов будет перекрыто движение транспорта по проспекту Октября на участке от пересечения с улицей Шафиева до Кольской. А 8-го мая на площади имени Ленина откроется выставка военной и ретро – техники.

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