Единственный действующий в Башкирии танк Т-34 примет участие в параде Победы

В параде Победы в Уфе примет участие настоящий танк. Т-34 привезут из Караидельского района. Техника участвовала в битве на Курской дуге и до сих пор на ходу. Республика активно готовится к 9-му мая. В преддверии праздника повсеместно проходят митинги, концерты и открытие мемориалов героям войны, сообщает сайт Newsbash.ru.

Этот танк сегодня, по сути, музейный экспонат. Со своего постамента он съезжает лишь раз в год, чтобы принять участие в параде Победы. Танкист Камиль Султанов устроил тест-драйв Т-34го. Машина – участвовала в битве на Курской дуге. При этом все детали кроме двигателя в ней оригинальные. В республике это единственный Т-34 на ходу.Командиром такого танка был наш земляк, герой советского союза Александр Пикунов. В преддверии дня Победы на фасаде дома, где проживал ветеран войны, установили мемориальную доску. Его супруга вспоминает, Александр Степанович обладал творческим взглядом и постоянно публиковал в газетах очерки о войне.А в парке имени Ленина состоялся праздничный митинг. Одной большой колонной ветераны войны, школьники, учащиеся кадетских корпусов прошли по живому коридору к памятнику Александра Матросова, чтобы возложить цветы к его подножью и почтить память нашего земляка.Миллионы портретов участников войны можно увидеть в ежегодной акции «Бессмертный полк». Для многих это уже стало семейной традицией. А вот учитель Ольга Ознабакина в «Бесмертном полку» будет участвовать впервые. Вместе с сыном в кабинете труда они готовят транспарант с фотографией своего родственника.Каждый шаг выверен, а движения отточены до автоматизма. Так в Уфе прошла первая репетиция парада ко Дню Победы. 7 мая состоится вторая. В ней примут участие больше тысячи человек. С половины девятого вечера до 23 часов будет перекрыто движение транспорта по проспекту Октября на участке от пересечения с улицей Шафиева до Кольской. А 8-го мая на площади имени Ленина откроется выставка военной и ретро – техники.