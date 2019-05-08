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Как бы вы объяснили ребенку суть налоговой системы России

Добавлено: 08.05.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
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Как бы вы объяснили ребенку суть налоговой системы России

Покупаете ребенку мороженое на палочке, он открывает упаковку, и вы откусываете у него 13%, поясняя, что это налог на доходы физического лица. Потом еще 22%, при этом говорите, что это взносы в пенсионный фонд. Далее еще  5% - в фонд обязательного медицинского страхования и еще 3% - в фонд социального страхования. Затем откусываете еще 20% - это НДС.

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Так вы съедаете более 60% мороженого. После этого вам нужно перевернуть мороженое и начать есть его с другой стороны, поясняя: это транспортный налог, налог на недвижимость, налог на землю, взнос на капремонт, акциз на топливо, таможенные пошлины, обслуживание контрольно-кассовых аппаратов, расходы по ведению отчетности, плата за утилизацию мусора... И так продолжаете, пока не съедите мороженое до конца.

Затем протягиваете ребенку оставшуюся палочку и говорите: ну вот, это твое, но ты еще должен подать отчеты.

Если же ребенок все-таки откусит украдкой от того мороженого, на этот случай есть указ президента "О налоговой амнистии". Там сказано, что исковые сроки по взысканию налогов в России больше не действуют и поэтому он будет должен рано или поздно все, съеденное украдкой, вернуть, заплатив при этом штрафы и пени.

Такова реальность российской налоговой системы. И не верьте тем, кто говорит, что в России самые низкие налоги, ссылаясь на 13-процентный подоходный налог. Этот налог действительно не высок, но дело в том, что он далеко не единственный и по сумме всех налогов и сборов получается, что мы отдаем государству намного больше любой барщины и оброка, которые крепостные крестьяне отдавали помещикам в стародавние времена.

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