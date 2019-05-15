Граненый стакан: история и 7 любопытных фактов

Днем рождения этой стеклянной посуды считается 11 сентября 1943 года. Как свидетельствует история, именно в этот день на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый советский граненый стакан.



Дизайн граненого стакана советского образца приписывают Вере Мухиной, автору монументальной композиции «Рабочий и колхозница». Впрочем, документального подтверждения этому нет. По некоторым сведениям, Вера Игнатьевна разработала форму стакана специально для советского общепита.«Мухинский» стакан, благодаря гладкому кольцу, идущему по окружности и отличающему его от граненого стакана традиционной формы, получился не только весьма прочным, но и удобным для мытья в посудомоечных машинах. Благодаря этому советский стакан на долгие годы прописался в столовых и на железнодорожном транспорте.

А также активно использовался в уличных автоматах по продаже газированных напитков.







Что касается обычного граненого стеклянного стакана (без верхнего гладкого ободка), то он был известен куда раньше — еще во времена Петра Первого. Засвидетельствовано, что граненый стакан императору подарили в качестве небьющейся посуды для распития спиртных напитков. Царь, увлекавшийся, как известно, корабельным делом, подарок оценил, заявив, что такой стакан не свалится на пол во время качки на корабле, а если и упадет, то не разобьется. Размеры стандартного граненого стакана — 65 миллиметров в диаметре и 90 миллиметров в высоту. Самый первый стакан имел 16 граней, что считается сегодня «классикой жанра». Встречаются экземпляры и с 12, и с 14, и с 18, и с 20 гранями, а также с 17 гранями (но они не столь типичны, так как выпускать стаканы с четным количеством граней проще). На дне стакана, как правило, выдавливалась цена — 7 или 14 копеек (столько стоили «20-гранники»). Что касается обычного граненого стеклянного стакана (без верхнего гладкого ободка), то он был известен куда раньше — еще во времена Петра Первого. Засвидетельствовано, что граненый стакан императору подарили в качестве небьющейся посуды для распития спиртных напитков. Царь, увлекавшийся, как известно, корабельным делом, подарок оценил, заявив, что такой стакан не свалится на пол во время качки на корабле, а если и упадет, то не разобьется.