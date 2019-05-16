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Эльбрус Нигматуллин в Уфе установил новый мировой рекорд | видео

Добавлено: 16.05.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: Уфа
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Эльбрус Нигматуллин в Уфе установил новый мировой рекорд | видео

Новый мировой рекорд поставил силач Эльбрус Нигматуллин на третьем международном съезде региональных операторов в сфере обращения с отходами, который открылся сегодня в Уфе. Такой необычной акцией организаторы решили привлечь внимание к теме мусорной реформы, начавшейся в январе этого года, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Со стороны кажется, что шестнадцатитонный мусоровоз поддаётся Эльбрусу Нигматуллиллину с лёгкостью. Этот необычный перфоманс на третьем международном съезде региональных операторов в сфере обращения с отходами не случаен. Акция символизирует сложность запуска перемен в мусорной отрасли. 

Стартовавшая в январе этого года мусорная реформа уже наделала много шума по всей стране. За первые месяцы выявились пробелы и белые пятна. Например, возникали вопросы с организацией новых контейнерных площадок, работой с населением и, конечно же, с формированием тарифов и со сбором платежей.

Многие представители регоператоров отметили, что форум стал отличной площадкой для обмена опытом. Особенно, для компаний из регионов, где есть серьёзные просадки во внедрении реформы. И как отметили представители профильных федеральных ведомств, на Башкортостан в этом вопросы можно равняться. 

По мнению регоператоров, упростить и улучшить процедуру сбора отходов не только административными мерами. В компаниях уверены, люди и сами могут сделать для этого большой шаг. Раздельный сбор мусора ускорит его переработку и позволит сократить расходы на сортировку. Соответственно, снизятся тарифы.

На одного городского жителя в год приходится от 300 до 500 килограммов мусора. Чтобы избежать экологических катастроф, места для сортировки и захоронения мусора должны строго соответствовать нормам, прописанным в законодательстве. Проведение экспертизы таких площадок закреплено за Роспотребнадзором.

Все трудности в отрасли, возникшие в ходе реформы, делегаты съезда объясняют переходным периодом. Как только всё устаканится, говорят они, останутся лишь текущие вопросы.

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