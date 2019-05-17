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Погода на выходные в Башкирии: вернутся нулевая температура и снег

Добавлено: 17.05.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
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Погода на выходные в Башкирии: вернутся нулевая температура и снег

Погода подпортила жителям Башкирии все планы на отдых. Неделю назад вся республика жарила шашлыки и требовала открыть купальный сезон раньше, а в эти выходные местным жителям лучше достать с дальних полок куртки, сообщает сайт Newsbash.ru.

Похолодание почувствуется уже сегодня. Днем воздух прогреется всего до +16 градусов, а ночью – до +12. Исключение составят только юго-восточные районы, где будет относительно тепло – +22 градусов.

По прогнозу синоптиков, уже завтра температура воздуха в республике опустится до отметки +10…+15 градусов днем и +2…+7 – ночью. Местами будут заморозки до –2 градусов.

В воскресенье, 19 мая, в северных и восточных районах вовсе пойдет снег. Заморозки усилится, почва может промерзнуть до –5 градусов по Цельсию. Температура воздуха при этом ночью составит 0…+5 градусов, а днем – +8…+13 градусов. Из-за такой погоды МЧС Башкирии объявило в республике штормовое предупреждение.


Смотрите самую точную погоду на выходные в Башкирии

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