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В Башкортостане вывели новый сорт картофеля, который не гниет

Добавлено: 17.05.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
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В Башкортостане вывели новый сорт картофеля, который не гниет

Ученые аграрного университета клонировали овощ. Растения выращиваются на безвирусной основе, устойчивы к болезням и большинству вредителей, сообщает сайт Newsbash.ru

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Пока жители республики в своих огородах высаживают обычную картошку, ученые и студенты аграрного университета сажают клонированную. Это выведенные в лаборатории суперэлитные сорта, устойчивые к болезням и паразитам.

Рафаэль Исмагилов, научный руководитель проекта, профессор БГАУ:
- Здесь мы сажаем картофель на размножение, который обладает высокой продуктивностью, устойчивостью к болезням: раку, фитофторозе.
Селекционер Денис Андрианов потратил на этот проект 17 лет. В результате удалось запатентовать три новых сорта: Бирский отличается высоким содержанием крахмала, Алексеевский отличной адаптацией к климатическим условиям, а Елена – вкусовыми качествами. И главное, такая картошка не гниет.

Денис Андрианов, селекционер, профессор БГАУ:
- Они устойчивы генетически и у них родители такие подобраны, чтобы они не гнили ни при хранении, ни в полевых условиях.
Выращивание новых сортов растений — процесс трудоёмкий и порой занимает годы. Селекционным методом в лаборатории выводится здоровый гибрид. Затем от его молодых побегов отрезают крохотные частицы и помещают в питательную среду на месяц. Прорастает лишь половина из этих растений, которые потом клонируют.

Нурия Уразбахтина, старший научный сотрудник научно-образовательного центра БГАУ:

- Если у одного хотя бы растения вот так индукция пошла, в течении года до миллиона растений можно получить.
При этом из каждого такого растения в течение трех лет можно получить около 10 тонн посадочного материала.

Растения из пробирки помещают в аэропонную установку, здесь под каждый сорт подбирают ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, которое способствует ускорению роста, а каждые 30 секунд происходит автоматический полив корневой системы. Так что клубни формируются в течении трёх месяцев. 

Эти микроклубни выращивают здесь круглый год, затем проверяют в лаборатории на наличие вирусов и высаживают в теплице для доращивания. Здесь они проводят пару месяцев и уже только потом проходят полевые испытания. Активное участие в посадке принимают студенты вуза.

Семен Евграфов, студент БГАУ:
- Освоили посадку картофеля, норму высева, калибр картофеля, который нужно высевать, сорта и гибриды картофеля.
По программе импортозамещения аграрный университет сотрудничает с крупными сельхозпроизводителями. Часть картофеля продают, часть отправляют на оценку в лабораторию качества. В ближайших планах создать новый сорт — полезный для здоровья — с высоким содержанием витамина С.

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