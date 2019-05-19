Погода в Башкирии на лето 2019 года: прогноз неутешительный

Синоптики рассказали, какой будет погода в Башкирии на лето 2019 года. По их прогнозам, с июня по август ожидаются дожди, однако погода будет теплой, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.



Как уточняют синоптики, вероятность прогноза составляет 69-72%. Прогноз также будет уточняться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами.





В июне средняя температура составит 16-18 градусов, на юге Башкирии будет чуть теплее, уровень осадков составит 50-70 миллиметров. Июль станет самым теплым месяцем в году – температура воздуха составит 17-20 градусов, осадков ожидается больше нормы (она составляет 50-90 миллиметров), в августе – 14-18 градусов тепла, осадков 40-70 миллиметров, в сентябре – 8-12 градусов тепла и 30-70 миллиметров осадков.