Погода на завтра Башкортостан: 20 мая 2019 года пройдет дождь со снегом

Завтра, 20 мая, в Башкирии пройдёт небольшой кратковременный дождь, в северных и восточных районах республики со снегом. Ветер северный умеренный. Об этом сообщили синоптики, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.





В ночное время суток температура воздуха составит плюс пять градусов, на поверхности почвы и в воздухе местами заморозки до минус пяти. Днём жителей республики ожидает плюс двенадцать. На следующий день без особых изменений.

Напомним, сегодня, 19 мая, в регионе местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Днём жителей Башкирии ожидает плюс тринадцать градусов.