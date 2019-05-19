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Погода на завтра Башкортостан: 20 мая 2019 года пройдет дождь со снегом

Добавлено: 19.05.19
Просмотров: 85
Рубрика: Общество / Это интересно
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Погода на завтра Башкортостан: 20 мая 2019 года пройдет дождь со снегом

Завтра, 20 мая, в Башкирии пройдёт небольшой кратковременный дождь, в северных и восточных районах республики со снегом. Ветер северный умеренный. Об этом сообщили синоптики, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.

В ночное время суток температура воздуха составит плюс пять градусов, на поверхности почвы и в воздухе местами заморозки до минус пяти. Днём жителей республики ожидает плюс двенадцать. На следующий день без особых изменений.

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Напомним, сегодня, 19 мая, в регионе местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Днём жителей Башкирии ожидает плюс тринадцать градусов.
Самый точный прогноз в Республике Башкортостан смотрите в нашем специальном разделе по адресу: https://newsbash.ru/weather 

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