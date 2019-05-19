Погода на завтра Башкортостан: 20 мая 2019 года пройдет дождь со снегом
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Завтра, 20 мая, в Башкирии пройдёт небольшой кратковременный дождь, в северных и восточных районах республики со снегом. Ветер северный умеренный. Об этом сообщили синоптики, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.
В ночное время суток температура воздуха составит плюс пять градусов, на поверхности почвы и в воздухе местами заморозки до минус пяти. Днём жителей республики ожидает плюс двенадцать. На следующий день без особых изменений.
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