В армии России появилась новая должность — главный сержант

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного военного округа.



«Для организации служебной деятельности главных сержантов воинских частей в клубах будут оборудованы отдельные помещения», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ЮВО.

По словам командующего войсками ЮВО Александра Дворникова, главный сержант станет первым помощником командира подразделения. Главные сержанты будут способны заменять офицеров на время их отсутствия, обеспечивать дисциплину в подразделении и настраивать воинские коллективы на достижение успеха в боевой выучке и профессиональной подготовке.

Между тем, аналогичная должность имеется в ряде зарубежных армий, в том числе в США. Там главный сержант координирует и контролирует служебную деятельность сержантского состава, а также является советником советником главы военного ведомства и руководителя Объединенного комитета начальников штабов.