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В армии России появилась новая должность — главный сержант

Добавлено: 24.05.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
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В армии России появилась новая должность — главный сержант

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

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По словам командующего войсками ЮВО Александра Дворникова, главный сержант станет первым помощником командира подразделения. Главные сержанты будут способны заменять офицеров на время их отсутствия, обеспечивать дисциплину в подразделении и настраивать воинские коллективы на достижение успеха в боевой выучке и профессиональной подготовке.
«Для организации служебной деятельности главных сержантов воинских частей в клубах будут оборудованы отдельные помещения», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ЮВО.

Между тем, аналогичная должность имеется в ряде зарубежных армий, в том числе в США. Там главный сержант координирует и контролирует служебную деятельность сержантского состава, а также является советником советником главы военного ведомства и руководителя Объединенного комитета начальников штабов.

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