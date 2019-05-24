В армии России появилась новая должность — главный сержант
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Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
«Для организации служебной деятельности главных сержантов воинских частей в клубах будут оборудованы отдельные помещения», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ЮВО.
Между тем, аналогичная должность имеется в ряде зарубежных армий, в том числе в США. Там главный сержант координирует и контролирует служебную деятельность сержантского состава, а также является советником советником главы военного ведомства и руководителя Объединенного комитета начальников штабов.
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