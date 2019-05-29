Как выбрать мороженое - советы Роскачества
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В Роскачестве рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке мороженого. По способу производства мороженое бывает мягким и закаленным, но в продажу поступает только закаленный продукт. Самая простая проверка его качества — отколоть кусок от замороженной массы, сообщает сайт Newsbash.ru.
Закаленное мороженое всегда плотной консистенции. Если оно покрыто кристалликами льда, значит проходило повторную заморозку, и вкус у такого продукта уже испорчен. В составе мороженого должны быть сливки или молоко, стабилизаторы или натуральные ароматизаторы, яйца и сливочное масло.
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Мороженое должно быть равномерного цвета и формы Стоит обратить внимание на глазурь: она должна быть равномерно распределена, не отваливаться от поверхности, а наличие на шоколадной глазури белого налета говорит о неправильном хранении или неоднозначном составе.
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