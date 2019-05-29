Как выбрать мороженое - советы Роскачества

В Роскачестве рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке мороженого. По способу производства мороженое бывает мягким и закаленным, но в продажу поступает только закаленный продукт. Самая простая проверка его качества — отколоть кусок от замороженной массы, сообщает сайт Newsbash.ru.





Закаленное мороженое всегда плотной консистенции. Если оно покрыто кристалликами льда, значит проходило повторную заморозку, и вкус у такого продукта уже испорчен. В составе мороженого должны быть сливки или молоко, стабилизаторы или натуральные ароматизаторы, яйца и сливочное масло.

Мороженое должно быть равномерного цвета и формы Стоит обратить внимание на глазурь: она должна быть равномерно распределена, не отваливаться от поверхности, а наличие на шоколадной глазури белого налета говорит о неправильном хранении или неоднозначном составе.

Молока должно быть более 40%. Надпись "пальмовое масло", то это означает молокосодержащий продукт: он дешевле мороженого. Процент жирности также влияет на вид мороженого: у молочного она не более 7,5%. Жирность сливочного мороженого — от 8 до 11,5%, пломбира — от 12 до 20%. Чем выше процент жирности, тем желтее цвет продукта.