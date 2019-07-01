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В Аскинском районе на сабантуе лошадь станцевала под татарскую плясовую | видео

Добавлено: 01.07.19
Просмотров: 18
Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: Аскинский район
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В Аскинском районе на сабантуе лошадь станцевала под татарскую плясовую | видео

В Аскинском районе Башкирии на сабантуе лошадь станцевала под татарскую плясовую, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Аскинском районе во время скачек на сабантуе лошадь влетела в людей

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Ролик с танцем лошади стремительно набирает популярность в мессенджерах.

На видео заметно, как животное в ритм перебирает передними и задними копытами, а также приседает. Управляет ее «танцем» всадник.

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