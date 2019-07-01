В Аскинском районе на сабантуе лошадь станцевала под татарскую плясовую | видео
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В Аскинском районе Башкирии на сабантуе лошадь станцевала под татарскую плясовую, сообщает сайт Newsbash.ru.
На видео заметно, как животное в ритм перебирает передними и задними копытами, а также приседает. Управляет ее «танцем» всадник.
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