В Аскинском районе на сабантуе лошадь станцевала под татарскую плясовую | видео

В Аскинском районе Башкирии на сабантуе лошадь станцевала под татарскую плясовую, сообщает сайт Newsbash.ru.

Ролик с танцем лошади стремительно набирает популярность в мессенджерах.На видео заметно, как животное в ритм перебирает передними и задними копытами, а также приседает. Управляет ее «танцем» всадник.