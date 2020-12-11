Как готовились к Новому году в СССР

| 11 дек 2020 | 21:42

Новый год стал для нас привычным и традиционным праздником – последние десятилетия он отмечается достаточно однообразно: с нарядной елкой, праздничным столом и речью главы страны. Но для советских людей это был совершенно другой праздник: к нему готовились задолго до наступления, буквально по крупицам собирая угощения и новогоднюю атрибутику.





Сегодня мы хотели бы рассказать и показать вам, как проходила подготовка к этому радостному и «теплому» празднику в СССР.





1. C 1918 по 1935 г. Новый год не был официальным государственным праздником, однако большинство семей традиционно отмечало его наряду с Рождеством. Таким образом, в первые десятилетия советского союза праздник считался скорее «семейным».2. Впервые праздник официально отпраздновали лишь в конце 1936 года, после статьи видного советского деятеля Павла Постышева в газете «Правда», вот небольшой ее отрывок: «Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны? Какие-то, не иначе как «левые» загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею.Следует этому неправильному осуждению ёлки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец. Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные ёлки для детей. В школах, детских домах, в дворцах пионеров, в детских клубах, в детских кино и театрах — везде должна быть детская ёлка! Горсоветы, председатели районных исполкомов, сельсоветы, органы народного образования должны помочь устройству советской ёлки для детей нашей великой социалистической родины.»Новый год государство разрешило отмечать, однако 1 января оставался рабочим днем.3. 1941 год, Колонный зал Дома союзов.4. 1942 год, Группа разведчиков Западного фронта встречает Новый год. В самоваре, скорее всего, спирт.5. Знаменитый фотограф Эммануил Евзерихин запечатлел свою семью у елки, 1954 год.6. Новогоднее представление в начале 1950-х.7. Только после войны начали по-настоящему складываться традиции празднования Нового года в СССР. Стали появляться елочные игрушки: в начале очень “скромные” – из бумаги, ваты и прочих материалов, позднее – красивые, яркие, сделанные стекла и похожие на украшения елок дореволюционного времени.8. Само собой, игрушки не могли избежать советской символики – елки украшали всевозможные алые звезды, дирижабли и изображения пионеров и октябрят.9. Готовиться к праздникам в СССР нужно было загодя. Во-первых, закупить продукты – то есть, «достать», выстоять в часовых очередях, получить в продуктовых заказах шпроты, икру, копченую колбасу.10. Обязательно было приготовить оливье, холодец, заливную рыбу, морковный и свекольный салаты, селедку под шубой, открыть заготовленные с лета маринованные огурчики и помидорчики, которые ввиду отсутствия сезонных овощей были неотъемлемой частью праздничного стола.11. Те, у кого имелся знакомый продавец в продуктовом магазине, могли позволить себе на Новый год коньяк за 4 рубля 12 копеек, шампанское «Советское» полусладкое, мандарины.12. Готовые торты тоже были дефицитом, поэтому в основном приходилось печь самим.13. Или долго стоять в очереди, как на этой фотографии.14. Во-вторых, нужно было обеспечить ребенка билетом на Новогоднюю елку, подарком, костюмом снежники из марли или нарядом зайчика и мандаринами. Подарок, в составе которого были и карамельки, и яблоки, и грецкие орехи, предоставлял родителям профком. Мечтой каждого ребенка было попасть на главную елку страны – сначала в Колонный зал Дома Союзов, а после 1954 года – на Кремлевскую елку.15. Учащиеся ПТУ пришли на кремлевский новогодний праздник в национальных костюмах. Даже лестница плотно забита! 1955 год.16. Киноактриса Клара Лучко у елки, 1968 год.В-третьих, каждой советской женщине всенепременно требовалось новое модное платье –его можно было сшить своими руками или в ателье, в редких случаях – купить у фарцовщиков; магазин был последним местом, где реально было добыть себе соответствующую поводу обновку.17. Новогодние подарки – очередное препятствие для советских граждан в процессе подготовки к Новому году. С любыми товарами в стране была напряженка, а с красивыми товарами дело было еще хуже, поэтому наши родители отправлялись в гости, прихватив шампанское, колбасу, желательно – «Сервелат», консервированные экзотические фрукты (ананасы), банки с красной и черной икрой, и коробки шоколадных конфет.

18. “Ничто так не красит женщину, как перекись водорода.” – этот тезис становился как нельзя более актуален накануне каждого новогоднего торжества в Советском Союзе. Словосочетание «салон красоты» тогда не поняли бы самые завзятые модницы. В парикмахерские записывались за несколько недель, подготовка прически, макияжа и всего «новогоднего облика» требовала от советских женщин максимум времени, изобретательности и самостоятельности – иногда прически делали умелые руки подруг.

19. В одной из парикмахерских Москвы, декабрь 1982 года.20. Последний этап подготовки – протереть (починить) телевизор, который, как утверждал почтальон Печкин, является “лучшим украшением новогоднего стола.” «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Голубой огонек», «Морозко» – советские фильмы, передачи и мультики под утро, без которых ни один советский гражданин не мыслил себе праздничной ночи.