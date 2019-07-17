В Стерлитамаке открылась первая в Башкирии гостиница для животных
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Накануне в Стерлитамаке открылась первая в республике государственная гостиница для животных. Жители города могут поселить здесь своих любимцев, пока сами отдыхают в отпуске и ездят по командировкам, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщает портал sterlitamaktime.ru, в гостинице имеются 12 стандартных, три люксовых и два полулюксовых номера.
В будущем такие зоодома планируют открыть и в других населённых пунктах Башкирии.
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