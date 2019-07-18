В базе данных ФССП по Башкирии отсутствуют "московские штрафы" Каринэ Хабировой

Накануне стало известно о наличии неоплаченных штрафов на 16,5 тысяч рублей у первой леди Башкирии Каринэ Хабировой. В базе данных исполнительных производств у супруги врио главы республики имеются несколько записей – все они так или иначе связаны со штрафами за нарушения ПДД, сообщает сайт Newsbash.ru.





Вскоре главный судебный пристав Башкирии Ильнур Махмутов прокомментировал ситуацию:

«То, что муссируется в средствах массовой информации в последнее время, то что там указано, этих штрафов в нашей базе данных нет», - звучит цитата чиновника.

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Однако сайт базы данных исполнительных производств ФССП России говорит об обратном – на утро 17 июля там еще имелись записи о задолженности Каринэ Аветисян (фамилия первой леди до замужества. – Прим.).Источник в службе судебных приставов пояснил, что в базе данных ФССП по Башкирии действительно нет и не может быть информации о неуплаченных с «московских времен» штрафах Каринэ Хабировой. Все они были выписаны дорожными полицейскими Москвы и Подмосковья. А после переезда первой леди в Башкирию ни одного штрафа за ней не числится.