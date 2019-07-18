Стойкий маникюр: 7 способов продлить красоту ваших ногтей

Специалисты дали несколько советов для тех, кто не пользуется гелевыми покрытиями. Они помогут сохранить красивые ноготки в отличном состоянии дольше обычного.





Ногтевую пластину следует обезжирить

Важным правилом стойкости маникюра является правильная подготовка ногтевой пластине. Следует протереть ноготки спиртовым раствором перед тем, как наносить лак.

Если делать маникюр в домашних условиях, то выполнить это правило легко. Достаточно уделить немного больше времени уходу за ногтями, и ваш маникюр продержится дольше. В салонах обычно мастера стараются сократить время процедуры до минимума. Каждый слой должен сохнуть в течение 10 минут. Оптимальным количеством слоев считается 4 – основа, два слоя лака и топ.Лаки, которые высыхают за минуту, так же быстро и стираются. Дело в том, что в подобных средствах большое содержание растворителей, которые делают их хрупкими.Данный трюк используют мастера маникюра. Можно использовать его и дома. Во время покрытия топом необходимо промазать средством и срез ногтя, что позволит лаку продержаться дольше.Многие пытаются ускорить время сушки лака, используя фен. Горячий воздух нарушает структуру покрытия. Если же время совсем поджимает, то лучше включить холодный поток воздуха на приборе.

Следует обновлять лак прозрачным топом

Для того чтобы лак продержался дольше, необходимо ежедневно или через день обновлять основное покрытие топом. Необходимо следить за консистенцией средства – топ не должен быть загустевшим.



Можно смазывать накрашенные ногти маслом

Масло смягчает кутикулу и сохраняет маникюр, образуя пленку на ногтевой пластине, которая уменьшает воздействие воды на лак. Перед походом в душ лучше смазать ногти маслом.

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