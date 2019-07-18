В Стерлитамаке к 83-летию службы ГАИ-ГИБДД установили милицейский мотоцикл

Отреставрированный мотоцикл «Урал» расположился на постаменте возле здания ГИБДД по ул.Геологической. Об этом сообщает отдел по связям со СМИ администрации Стерлитамака, сообщает сайт Newsbash.ru.





В торжественном мероприятии приняли участие глава администрации города Владимир Куликов, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ Геннадий Мосякин, начальник УМВД России по г.Стерлитамаку Ильдар Хурматуллин, ветераны Управления МВД России по г.Стерлитамаку, а также руководящий состав управления.

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Владимир Иванович поблагодарил сотрудников Управления МВД за доблестное служение своей Родине, пожелал им крепкого здоровья и успехов в службе.Мотоцикл установлен к 83-летию службы ГАИ-ГИБДД, он стал знаком уважения ветеранам-автоинспекторам. Многие из них патрулировали улицы Стерлитамака как раз на таком мототранспорте.