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В Стерлитамаке к 83-летию службы ГАИ-ГИБДД установили милицейский мотоцикл

Добавлено: 18.07.19
Просмотров: 84
Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке к 83-летию службы ГАИ-ГИБДД установили милицейский мотоцикл

Отреставрированный мотоцикл «Урал» расположился на постаменте возле здания ГИБДД по ул.Геологической. Об этом сообщает отдел по связям со СМИ администрации Стерлитамака, сообщает сайт Newsbash.ru.

В торжественном мероприятии приняли участие глава администрации города Владимир Куликов, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ Геннадий Мосякин, начальник УМВД России по г.Стерлитамаку Ильдар Хурматуллин, ветераны Управления МВД России по г.Стерлитамаку, а также руководящий состав управления.

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Владимир Иванович поблагодарил сотрудников Управления МВД за доблестное служение своей Родине, пожелал им крепкого здоровья и успехов в службе.

Мотоцикл установлен к 83-летию службы ГАИ-ГИБДД, он стал знаком уважения ветеранам-автоинспекторам. Многие из них патрулировали улицы Стерлитамака как раз на таком мототранспорте.
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