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Стал известен размер заработной платы космонавтов в России

Добавлено: 08.08.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
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Стал известен размер заработной платы космонавтов в России

Без учета надбавок российский космонавт получает в месяц 63,8 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации Роскосмос, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Должностной оклад у кандидата в космонавты — 60,9 тыс. рублей, у космонавта — 63,8 тыс. рублей, а у инструктора-космонавта — 88,45 тысяч», — передают «Известия».
Если космонавт побывал в космосе, его постоянный оклад возрастет до 69,6 тысяч рублей.
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Дополнительно за один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу — 55%, за два полета — 75%, за три — 120%. За каждый из полетов работники имеют право на единовременный бонус, который зависит от длительности и сложности полета.

При условии успешного и добросовестного исполнения обязанностей работники могут получить надбавку до 25% от оклада и «тринадцатую зарплату» в конце года. Помимо этого, ежемесячная надбавка увеличивается в зависимости от выслуги лет: при стаже от 2 до 5 лет — 10%, от 5 до 10 лет — 15%, от 10 до 15 лет — 20%, от 15 до 20 лет — 25%, от 20 до 25 лет — 30% и свыше 25 лет — 40%.

Также если работник имеет степень кандидата или доктора наук, то ежемесячно получает надбавку к окладу по 15% и 25% соответственно.

Сейчас отряд космонавтов насчитывает 25 человек, из которых двое находятся на МКС. Еще восемь кандидатов в космонавты проходят подготовку.

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