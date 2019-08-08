Стал известен размер заработной платы космонавтов в России
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Без учета надбавок российский космонавт получает в месяц 63,8 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации Роскосмос, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Должностной оклад у кандидата в космонавты — 60,9 тыс. рублей, у космонавта — 63,8 тыс. рублей, а у инструктора-космонавта — 88,45 тысяч», — передают «Известия».Если космонавт побывал в космосе, его постоянный оклад возрастет до 69,6 тысяч рублей.
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При условии успешного и добросовестного исполнения обязанностей работники могут получить надбавку до 25% от оклада и «тринадцатую зарплату» в конце года. Помимо этого, ежемесячная надбавка увеличивается в зависимости от выслуги лет: при стаже от 2 до 5 лет — 10%, от 5 до 10 лет — 15%, от 10 до 15 лет — 20%, от 15 до 20 лет — 25%, от 20 до 25 лет — 30% и свыше 25 лет — 40%.
Также если работник имеет степень кандидата или доктора наук, то ежемесячно получает надбавку к окладу по 15% и 25% соответственно.
Сейчас отряд космонавтов насчитывает 25 человек, из которых двое находятся на МКС. Еще восемь кандидатов в космонавты проходят подготовку.
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