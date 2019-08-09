Как убили Михаила Круга: хронология событий

Хронологию и подробности убийства шансонье Михаила Круга удалось восстановить журналистам издания «Росбалт». Круг был убит в июле 2002, когда его дом пытались обворовать двое членов тверской банды «Волки», сообщает сайт Newsbash.ru.





Бандиты были подосланы криминальным авторитетам Александром Костенко.

«Костенко (Лом) хотел, чтобы шансонье был ближе к нему, а не к вору в законе Александру Северову (Саша Север)», — передает издание слова источника в правоохранительных органах.

«Он ко мне сам прибежит», — процитировал слова Костенко Агеев.

Лом отправил к Кругу киллера Александра Агеева и еще одного члена банды, Дмитрия Веселова.Бандитам было приказано «взять что-нибудь из антиквариата, ценное».Через десять минут после того, как бандиты проникли в коттедж, певец, его жена и теща вернулись домой. Между Кругом и Веселовым завязалась борьба, бандит дважды выстрелил в шансонье и скрылся вместе со вторым грабителем. Костенко после того, как узнал о случившемся, приказал подручным молчать и назначил награду за поимку убийц, чтобы отвести от себя подозрения.

Агеева задержали в 2003 году по делу о серии заказных убийств. Чуть позже Веселова застрелил другой член банды «Волки» Александр Осипов. В 2006 году убили Костенко и водителя, который привез Агеева и Веселова в дом к Кругу. Сейчас Агеев отбывает пожизненное заключение за преступления, совершенные ранее в Тверской области, напоминает «Национальная служба новостей».

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