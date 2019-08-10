В Шотландии придумали "асфальт" из пластиковых бутылок
Вполне возможно, что проблема переработки пластика будет быстро решена благодаря идее, которую внедрила шотландская компания MacRebur. Новшество, внесенное этими шотландцами, заключается в том, что вместо битума они используют гранулы, полученные из пластиковых отходов, пишет Marcianos.
Это вполне здравая идея, поскольку пластик на самом деле является производным нефти, как и асфальт.
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В MacRebur обещают, что технология позволяет прокладывать на 60% более прочные дороги, которые служат примерно в 10 раз дольше.
Наш активатор запатентован и его содержание является секретом! Эта смесь пластиковых гранул и активатора, назовем это смесью MacRebur, затем перейдет к производителю асфальта. Мы следим за тем, чтобы весь используемый нами пластик плавился при температуре ниже этой, около 120 ° C, чтобы он правильно гомогенизировался без образования микропластика.
Именно по этой причине мы не можем использовать все пластиковые отходы, но мы можем использовать большинство вещей, в том числе черный пластик, который трудно утилизировать
Благодаря этой идее большинство пластиковых отходов можно повторно использовать и получить промышленные показатели вместо того, чтобы загрязнять моря и океаны.