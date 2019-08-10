В Шотландии придумали "асфальт" из пластиковых бутылок

Вполне возможно, что проблема переработки пластика будет быстро решена благодаря идее, которую внедрила шотландская компания MacRebur. Новшество, внесенное этими шотландцами, заключается в том, что вместо битума они используют гранулы, полученные из пластиковых отходов, пишет Marcianos.





Это вполне здравая идея, поскольку пластик на самом деле является производным нефти, как и асфальт.

“Наш генеральный директор, Тоби Маккартни, работал в Южной Индии с благотворительной организацией, которая помогает людям, работающим на свалках, собирать многократно используемые предметы и продавать их.Он понял, что некоторые из пластиковых отходов, помещенные в выбоины и нагретые до пластичного состояния, могут заполнить и запечатать полость. Это навело его на мысль о создании нового материала для дорог”.

“Процесс абсолютно такой же, как смешивание асфальта традиционным путем, но без добавления битума”, – заявил один из работников завода.

Этот тип нового асфальтирования на основе пластмасс опробовали в Элгине, Шотландия, и, по словам компании, которая его производит, полученный материал делает дороги более долговечными, чем традиционные.Инженеры разработали метод, при котором 100% переработанного пластика превращают в маленькие гранулы. Они заменяют в асфальтовой смеси битум – продукт переработки нефти, из которого на 10% состоит обычный асфальт и который нужен для затвердевания смеси. Первым покрытием, уложенным по новой технологии, стала подъездная дорожка к дому Маккартни, после чего компания получила возможность реализовать свою идею на территории графства Камбрия в Англии.В MacRebur обещают, что технология позволяет прокладывать на 60% более прочные дороги, которые служат примерно в 10 раз дольше.

Наш активатор запатентован и его содержание является секретом! Эта смесь пластиковых гранул и активатора, назовем это смесью MacRebur, затем перейдет к производителю асфальта. Мы следим за тем, чтобы весь используемый нами пластик плавился при температуре ниже этой, около 120 ° C, чтобы он правильно гомогенизировался без образования микропластика.

Именно по этой причине мы не можем использовать все пластиковые отходы, но мы можем использовать большинство вещей, в том числе черный пластик, который трудно утилизировать



Благодаря этой идее большинство пластиковых отходов можно повторно использовать и получить промышленные показатели вместо того, чтобы загрязнять моря и океаны.