В Туймазинском районе прошел фестиваль исторической реконструкции | видео
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В Туймазинском районе произошло вооруженное столкновение двух армий, что стало частью первого военно-исторического фестиваля «Они сражались за Родину». Он посвящен 75-й годовщине проведения операции «Багратион», сообщает сайт Newsbash.ru.
Тогда в ходе Великой Отечественной войны была освобождена захваченная фашистами Белоруссия. В тех боях проявил героизм и уроженец района.
Танк Т-34 приехал на фестиваль из Караидели. Это последняя модификация легендарной машины, сделанная во время Великой Отечественной войны. Новую башню и 85-мм пушку танк получил в 1944 году. Как раз незадолго до начала операции «Багратион».
Всего в реконструкции сражения участвовали более 100 человек. Главным героем стал Хатмулла Султанов. В сюжете был воссоздан один из его подвигов. Тогда в ходе боя он в одиночку уничтожил вражеский пулеметный расчет. Это позволило захватить укрепления фашистов. Роль полного кавалера Ордена Славы исполнил реконструктор Винер Шангараев.
Самого ветерана уже давно нет в живых. И фестиваль был посвящен его памяти. Члены семьи Хатмуллы Султанова сегодня также наблюдали за боем и вспоминали отца.
Помимо знаменитого танка на поле зрители могли увидеть легендарную «Катюшу», зенитную установку, бронеавтомобили и другую технику времен Великой Отечественной войны. Особое впечатление боевые машины вызывали у самых маленьких гостей фестиваля.
На фестиваль приехали реконструкторские клубы из десяти регионов страны. Почти все со своей техникой. Больше всего ее привезли из соседнего Татарстана.
Фестиваль реализован благодаря гранту «Росмолодежи». Проект активистов Туймазинского района поддержала также местная администрация и предприниматели.
В планах организаторов – сделать фестиваль ежегодным. Они намерены вновь участвовать в конкурсе на соискание гранта и уверены, что с каждым разом военная реконструкция будет собирать все больше участников и зрителей.
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