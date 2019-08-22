Ночью в небе над Уфой засняли светящиеся объекты | видео
Комментарии (0)
Загрузка...
В социальных сетях горожане делятся фотографиями и видео светящихся объектов, сообщает сайт Newsbash.ru.
На самом деле виной небольшого переполоха стали прожекторы, которые установлены на площади перед госцирком. Три мощные лампы подают луч длиной в 25 километров и, таким образом, привлекают гостей.
Читайте также
Происшествия
В Иглинском районе сбили беременную девушку
Происшествия
В Стерлитамаке неизвестные посадили вертолет в жилой зоне
Это интересно
Странный светящийся объект рядом с уфимским телецентром засняли на видео
Общество
В Мелеузе выпал крупный град
Общество
Жители Башкирии ночью увидели в небе светящийся объект
Общество
В селе Аскино появились оригинальные дорожные знаки
Общество
Уфимские школьники сняли клип в поддержку курсантов из Ульяновска
Общество / Происшествия
В небе над Уралом засняли таинственное свечение (видео)