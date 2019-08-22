Ночью в небе над Уфой засняли светящиеся объекты | видео

В социальных сетях горожане делятся фотографиями и видео светящихся объектов, сообщает сайт Newsbash.ru.

На кадрах видно, как световые шары движутся по одной траектории, не выходя за пределы условной границы. Если приглядеться, можно заменить, что объекта всего три. Предположения людей разнятся. Одни на полном серьезе считают, что Уфу навестили инопланетяне , другие связывают увиденное с природными явлениями.На самом деле виной небольшого переполоха стали прожекторы, которые установлены на площади перед госцирком. Три мощные лампы подают луч длиной в 25 километров и, таким образом, привлекают гостей.