Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Ночью в небе над Уфой засняли светящиеся объекты | видео

Ночью в небе над Уфой засняли светящиеся объекты | видео

Добавлено: 22.08.19
Просмотров: 9
Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Ночью в небе над Уфой засняли светящиеся объекты | видео

В социальных сетях горожане делятся фотографиями и видео светящихся объектов, сообщает сайт Newsbash.ru.  

В Уфе прошел чемпионат по футбольному фристайлу UFA OPEN 2019

Читайте также:

В Уфе прошел чемпионат по футбольному фристайлу UFA OPEN 2019
На кадрах видно, как световые шары движутся по одной траектории, не выходя за пределы условной границы. Если приглядеться, можно заменить, что объекта всего три. Предположения людей разнятся. Одни на полном серьезе считают, что Уфу навестили инопланетяне , другие связывают увиденное с природными явлениями. 
 
На самом деле виной небольшого переполоха стали прожекторы, которые установлены на площади перед госцирком. Три мощные лампы подают луч длиной в 25 километров и, таким образом, привлекают гостей.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Иглинском районе сбили беременную девушку
Происшествия
В Иглинском районе сбили беременную девушку
В Стерлитамаке неизвестные посадили вертолет в жилой зоне
Происшествия
В Стерлитамаке неизвестные посадили вертолет в жилой зоне
Странный светящийся объект рядом с уфимским телецентром засняли на видео
Это интересно
Странный светящийся объект рядом с уфимским телецентром засняли на видео
В Мелеузе выпал крупный град
Общество
В Мелеузе выпал крупный град
Жители Башкирии ночью увидели в небе светящийся объект
Общество
Жители Башкирии ночью увидели в небе светящийся объект
В селе Аскино появились оригинальные дорожные знаки
Общество
В селе Аскино появились оригинальные дорожные знаки
Уфимские школьники сняли клип в поддержку курсантов из Ульяновска
Общество
Уфимские школьники сняли клип в поддержку курсантов из Ульяновска
В небе над Уралом засняли таинственное свечение (видео)
Общество / Происшествия
В небе над Уралом засняли таинственное свечение (видео)
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: